Фрэнк Лэмпард: "Уважаю Сарри"

Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что с уважением относится к своему коллеге из "Челси" Маурицио Сарри и его тренерской философии.

Начав этот сезон Премьер-Лиги с 12-матчевой беспроигрышной серии, затем Сарри сбавил обороты и в данный момент занимает только шестое место.



В последнее время Маурицио регулярно достается от медиа и болельщиков за свое упрямство и желание играть только в определенный футбол, который окрестили Сарриболом. Лэмпард же не видит в этом ничего плохого, хотя и признает, что это не его стиль.



"Я уважаю тренеров, которые верят в определенную философию или определенную систему. Я никогда не работал с Сарри, но я видел, что его "Наполи" играл в великолепный футбол".



"Думаю, Сарри не повезло в том плане, что люди, обсуждая его, используют этот термин "Саррибол". Не помню, чтобы он сам произносил его. Думаю, он просто старается выигрывать футбольные матчи, и он привел игроков, которые хотят играть в тот футбол, который хочет видеть он. Думаю, люди слишком заостряют на этом внимание. Думаю, он хороший тренер".



"Если сравнивать его стиль с моим, то, да, они разные. Я пытаюсь найти применение игрокам, которые есть у меня. Я пытаюсь использовать их как можно лучше. Когда мы играли против "Челси" в Кубке Лиги, Сарри поговорил со мной после матча. Он очень нас хвалил, но он говорил о всех матчах, что мы сыграли в предыдущие недели".



"Он не только следит за тем, как играет "Челси". Он также уделяет внимание соперникам и старается обеспечить хорошие результаты для "Челси". Я уважаю его за это. Я не так хорошо его знаю, но я уважаю его", — сообщил Лэмпард Goal.