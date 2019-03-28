Фрэнк Лэмпард: "Уважаю Сарри"

Фрэнк Лэмпард и Маурицио Сарри Наставник "Дерби" Фрэнк Лэмпард заявил, что с уважением относится к своему коллеге из "Челси" Маурицио Сарри и его тренерской философии.

Начав этот сезон Премьер-Лиги с 12-матчевой беспроигрышной серии, затем Сарри сбавил обороты и в данный момент занимает только шестое место.

В последнее время Маурицио регулярно достается от медиа и болельщиков за свое упрямство и желание играть только в определенный футбол, который окрестили Сарриболом. Лэмпард же не видит в этом ничего плохого, хотя и признает, что это не его стиль.

"Я уважаю тренеров, которые верят в определенную философию или определенную систему. Я никогда не работал с Сарри, но я видел, что его "Наполи" играл в великолепный футбол".

"Думаю, Сарри не повезло в том плане, что люди, обсуждая его, используют этот термин "Саррибол". Не помню, чтобы он сам произносил его. Думаю, он просто старается выигрывать футбольные матчи, и он привел игроков, которые хотят играть в тот футбол, который хочет видеть он. Думаю, люди слишком заостряют на этом внимание. Думаю, он хороший тренер".

"Если сравнивать его стиль с моим, то, да, они разные. Я пытаюсь найти применение игрокам, которые есть у меня. Я пытаюсь использовать их как можно лучше. Когда мы играли против "Челси" в Кубке Лиги, Сарри поговорил со мной после матча. Он очень нас хвалил, но он говорил о всех матчах, что мы сыграли в предыдущие недели".

"Он не только следит за тем, как играет "Челси". Он также уделяет внимание соперникам и старается обеспечить хорошие результаты для "Челси". Я уважаю его за это. Я не так хорошо его знаю, но я уважаю его", — сообщил Лэмпард Goal.


Метки Дерби, Лэмпард, Сарри, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 28.03.2019 20:53 # manutd-20champ
    делает комплименты как барышне, а сам тупо подсиживает клиента. пенс одним словом.

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  2. kanoniru-poker 28.03.2019 20:48 # kanoniru-poker
    Помню шикарный гол Лэмпса в ворота Арсенала в ЛЧ когда он сместился на правый фланг и закрутил. Это был шедевр. В остальном все та же сутулая собака ))

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  3. suddenly 28.03.2019 20:03 # suddenly
    Следующим тренером Челси должен быть Лэмпард!

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