"Вест Хэм" готов продать Райса по правильной цене

Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс может быть продан грядущим летом по правильной цене.

20-летний Райс совершил громадный рывок в своем развитии в этом сезоне. Деклан проявил себя на клубном уровне, а ранее в марте дебютировал за сборную Англии, оставив очень приятное впечатление своей игрой против Чехии и Черногории.



Логично ожидать, что большие клубы проявят интерес к Деклану, и главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини к этому заранее готов.



"В такого рода случаях это всегда вопрос цены. Может быть, большая команда решит заплатить кучу денег. Если это будет хорошая сделка для клуба и хорошая сделка для игрока, если она поможет ему улучшить свою карьеру, тогда мы можем ударить по рукам", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.



Добавим, Райс лишь в декабре связал свое будущее с "Вест Хэмом", заключив контракт до 2024 года.