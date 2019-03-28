"Вест Хэм" готов продать Райса по правильной цене

Деклан Райс Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс может быть продан грядущим летом по правильной цене.

20-летний Райс совершил громадный рывок в своем развитии в этом сезоне. Деклан проявил себя на клубном уровне, а ранее в марте дебютировал за сборную Англии, оставив очень приятное впечатление своей игрой против Чехии и Черногории.

Логично ожидать, что большие клубы проявят интерес к Деклану, и главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини к этому заранее готов.

"В такого рода случаях это всегда вопрос цены. Может быть, большая команда решит заплатить кучу денег. Если это будет хорошая сделка для клуба и хорошая сделка для игрока, если она поможет ему улучшить свою карьеру, тогда мы можем ударить по рукам", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.

Добавим, Райс лишь в декабре связал свое будущее с "Вест Хэмом", заключив контракт до 2024 года.


Метки Вест Хэм, Пеллегрини, Райс

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2019 19:15

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 28.03.2019 19:58 # gerrard08
    Глупые не шарят. Чтоб грамотно набить цену надо говорить, что не продается ни за какие деньги.

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  2. firmino9 28.03.2019 19:26 # firmino9
    Ему бы ещё 2 года попылить в Вестхэме

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  3. lfcynwa 28.03.2019 19:22 # lfcynwa
    окажется в манчестере

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  4. muchampion 28.03.2019 19:18 # muchampion
    Никому не сдался

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