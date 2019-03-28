"Вест Хэм" готов продать Райса по правильной цене
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс может быть продан грядущим летом по правильной цене.
20-летний Райс совершил громадный рывок в своем развитии в этом сезоне. Деклан проявил себя на клубном уровне, а ранее в марте дебютировал за сборную Англии, оставив очень приятное впечатление своей игрой против Чехии и Черногории.
Логично ожидать, что большие клубы проявят интерес к Деклану, и главный тренер "молотобойцев" Мануэль Пеллегрини к этому заранее готов.
"В такого рода случаях это всегда вопрос цены. Может быть, большая команда решит заплатить кучу денег. Если это будет хорошая сделка для клуба и хорошая сделка для игрока, если она поможет ему улучшить свою карьеру, тогда мы можем ударить по рукам", — цитирует Пеллегрини Sky Sports.
Добавим, Райс лишь в декабре связал свое будущее с "Вест Хэмом", заключив контракт до 2024 года.
28.03.2019 19:15
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Глупые не шарят. Чтоб грамотно набить цену надо говорить, что не продается ни за какие деньги.
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Ему бы ещё 2 года попылить в Вестхэме
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окажется в манчестере
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Никому не сдался
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