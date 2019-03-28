"Челси" попытается убедить Хадсон-Одои зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю

"Челси" готов предложить Каллуму Хадсон-Одои новый контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю, чтобы предотвратить уход вингера из клуба.

Как известно, в данный момент Хадсон-Одои приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту, а недоверие со стороны главного тренера "синих" Маурицио Сарри не дает ему оснований, чтобы заключить новую сделку.



По слухам, по окончании сезона "Бавария" вернется за Каллумом, которого также сватают в "Манчестер Юнайтед" и ряд других клубов. Однако "Челси" не потерял надежд убедить 18-летнего игрока сборной Англии остаться.



По информации Evening Standard, "синие" близки к тому, чтобы использовать свой последний аргумент — финансовый. Клуб улучшит свое предложение для Хадсон-Одои о новом контракте, пообещав Каллуму не 80, а 100 тысяч фунтов в неделю.