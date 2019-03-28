"Челси" попытается убедить Хадсон-Одои зарплатой в 100 тыс. фунтов в неделю

Каллум Хадсон-Одои "Челси" готов предложить Каллуму Хадсон-Одои новый контракт с зарплатой в 100 тысяч фунтов в неделю, чтобы предотвратить уход вингера из клуба.

Как известно, в данный момент Хадсон-Одои приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту, а недоверие со стороны главного тренера "синих" Маурицио Сарри не дает ему оснований, чтобы заключить новую сделку.

По слухам, по окончании сезона "Бавария" вернется за Каллумом, которого также сватают в "Манчестер Юнайтед" и ряд других клубов. Однако "Челси" не потерял надежд убедить 18-летнего игрока сборной Англии остаться.

По информации Evening Standard, "синие" близки к тому, чтобы использовать свой последний аргумент — финансовый. Клуб улучшит свое предложение для Хадсон-Одои о новом контракте, пообещав Каллуму не 80, а 100 тысяч фунтов в неделю.


Метки Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2019 18:00

Количество просмотров Просмотров: 840

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kos9k 28.03.2019 19:11 # kos9k
    платить ноунейму, который выходил в стартовом составе от силы 2-3 раза, около 100кк-типичная пенсовская бизнес кар))

    (ответить)

  2. mixmaster 28.03.2019 18:52 # mixmaster
    Сколько раз в стартовом составе в апл выходил хотя бы?

    (ответить)

  3. largo-winch 28.03.2019 18:41 # largo-winch
    Для такого топаря и 300к не жалко будет.

    (ответить)

  4. alexomck 28.03.2019 18:18 # alexomck
    дорогие обои.

    (ответить)

  5. suddenly 28.03.2019 18:07 # suddenly
    Давайте сразу 200к

    (ответить)

  6. sisyazavr 28.03.2019 18:04 # sisyazavr
    Должны оставить...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: