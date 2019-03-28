Фил Невилл предупредил МЮ насчет Почеттино

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл предупредил, что спекуляции насчет Маурисио Почеттино никуда не денутся, даже после того как Оле Гуннар Сульшер был утвержден постоянным главным тренером "красных дьяволов".

Когда в декабре клуб с "Олд Траффорд" принял решение уволить Жозе Моуриньо, Почеттино был возведен в статус фаворита на роль следующего постоянного наставника "Юнайтед".



Однако Сульшер настолько хорошо себя проявил в качестве временно исполняющего и заставил клуб заключить с ним трехлетний контракт, не дожидаясь окончания сезона.



Вместе с тем Невилл ожидает, что любой спад Сульшера в будущем приведет к возобновлению спекуляций насчет Почеттино. По мнению Фила, по своей философии рулевой "Тоттенхэма" идеален для "дьяволов".



"Три месяца назад Поч был кандидатом номер один. Теперь это изменилось. Думаю, Оле оставил Почеттино позади".



"Я правда думаю, что Почеттино снова станет кандидатом номер один, если "Юнайтед" провалит концовку сезона".



"Если Сульшер получит работу, а "Юнайтед" проиграет первые 10 матчей следующего сезона, то опять же — Почеттино будет кандидатом номер один".



"В плане всей своей философии он кажется идеальным тренером для "Манчестер Юнайтед". Я не думаю, что в следующие пять лет спекуляции насчет Почеттино и "Юнайтед" прекратятся", — цитирует Невилла Daily Express.