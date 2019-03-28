Энди Коул: "Юнайтед" не должен праздновать попадание в топ-4"

Экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул убежден, что болельщики не должны праздновать, если единственным достижением "красных дьяволов" в этом сезоне станет попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Когда Оле Гуннар Сульшеру заступал на место уволенного Жозе Моуриньо в декабре, "Юнайтед" находился в 11 очках от топ-4, и задача по завоеванию путевки в Лигу Чемпионов казалась невозможной.



Однако Сульшеру удалось совершить мощный рывок и навязать борьбу "Тоттенхэму", "Арсеналу" и "Челси" за два вакантных места в первой четверке. Многие уже считают это успехом, но Коул не видит повода для радости.



"После ухода сэра Алекса Фергюсона мы сменили уже трех тренеров. Движемся мы вперед или стоим на месте, я хватаюсь за голову, когда люди говорят, что "Манчестер Юнайтед" должен праздновать попадание в топ-4".



"Это не повод, чтобы праздновать. Ведь мы говорим о "Манчестер Юнайтед". На мой взгляд, этот клуб должен праздновать победу в лиге, выход в европейский финал, завоевание Кубка Англии или вроде того", — сообщил Коул BBC.