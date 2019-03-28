Клопп уверен, что перерыв пойдет Салаху на пользу
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что нападающий Мохамед Салах сможет извлечь пользу из международного перерыва, во время которого ему не пришлось ездить в сборную Египта.
На данной стадии прошлого сезона Премьер-Лиги Салах забил уже 28 голов, тогда как сейчас — только 17. При этом в семи последних матчах во всех соревнованиях Мохамед ни разу не отличился.
Возможно, именно по этой причине "Ливерпуль" договорился с коллегами из сборной Египта, что Салах не поедет в национальную команду. Клопп считает, что египтянину было важно провести неделю отпуска перед концовкой сезона.
"Он играл практически в каждом матче за свою сборную и за нас, поэтому ему было очень важно устроить перерыв. Теперь он возвращается к нам, и у него будет целая неделя, чтобы подготовиться к остатку сезона, и это классно".
"Я разговаривал с ним, он выглядит очень расслабленным и находится в хорошем настроении. Давайте снова окунемся в работу", — цитирует Клоппа Sky Sports.
28.03.2019 15:00
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Последние комментарии:
даже такому верблюду тупому нужен отдых. Клоп топ
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Уааххахахахахахахаахахахахахахахахахахахаахахахахаххахахахахахахахахахаххахахахахахаха
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у фапла есть фентези лига?
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Сульшер бы сказал что ему плевать)
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так так так, вот оно что михалыч оказывается)))
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По Фрейду)))
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