Кейн рассказал, как "Тоттенхэм" сможет его удержать
Нападающий "Тоттенхэма" Хари Кейн заявил, что что его клуб должен продемонстрировать ему свои амбиции и продолжить свое развитие, чтобы у него не появилось мыслей об уходе.
К своим 25 годам Кейн, которого многие считают лучшим нападающим в мире, до сих пор не выиграл ни одного трофея. Призывы к Харри бросить "шпор" и уйти в более сильный клуб уже давно стали обычным делом.
Однако в данный момент Кейн счастлив в Северном Лондоне. В интервью ESPN Харри рассказал, какими вещами "Тоттенхэм" сможет его удержать.
"Я всегда говорил, что хочу быть частью этого процесса до тех пор, пока клуб движется в правильном направлении и демонстрирует правильные амбиции".
"Многие люди смотрят на нас и говорят, что это, возможно, лучшая команда, что когда-либо у нас была и когда-либо будет. Они также говорят, что у нас лучший тренер, однако важно, чтобы мы смогли это чем-то подтвердить".
"Будет недостаточно, если через 10 лет мы оглянемся назад и просто скажем, что у нас была отличная команда. "Посмотрите, чего они добились. Посмотрите, чего они выиграли", — так должны говорить о нас. Обеспечить это в ближайшие пару лет, учитывая стадион и финансы, будет сложно", — сообщил Кейн.
28.03.2019 14:00
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возможно включат в сделку бейла. а так реалу эриксен кейн и азар и можно опять выигрывать.
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Кейн рассказал, как "Тоттенхэм" сможет его удержать
Обеспечить это в ближайшие пару лет, учитывая стадион и финансы, будет сложно", — сообщил Кейн.
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поклянется дочерью и свалит в РМ
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Не имеет никакого права уходить от Шпротов, особенно после всех тех речей о том, что останется там до конца карьеры. Слишком много разговоров пустил когда-то...
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Обеспечить это в ближайшие пару лет, учитывая стадион и финансы, будет сложно.
Тикай, куда глаза глядят оттуда.
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В стиле робин ван шлюхи
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