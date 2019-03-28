Кейн рассказал, как "Тоттенхэм" сможет его удержать

Нападающий "Тоттенхэма" Хари Кейн заявил, что что его клуб должен продемонстрировать ему свои амбиции и продолжить свое развитие, чтобы у него не появилось мыслей об уходе.

К своим 25 годам Кейн, которого многие считают лучшим нападающим в мире, до сих пор не выиграл ни одного трофея. Призывы к Харри бросить "шпор" и уйти в более сильный клуб уже давно стали обычным делом.



Однако в данный момент Кейн счастлив в Северном Лондоне. В интервью ESPN Харри рассказал, какими вещами "Тоттенхэм" сможет его удержать.



"Я всегда говорил, что хочу быть частью этого процесса до тех пор, пока клуб движется в правильном направлении и демонстрирует правильные амбиции".



"Многие люди смотрят на нас и говорят, что это, возможно, лучшая команда, что когда-либо у нас была и когда-либо будет. Они также говорят, что у нас лучший тренер, однако важно, чтобы мы смогли это чем-то подтвердить".



"Будет недостаточно, если через 10 лет мы оглянемся назад и просто скажем, что у нас была отличная команда. "Посмотрите, чего они добились. Посмотрите, чего они выиграли", — так должны говорить о нас. Обеспечить это в ближайшие пару лет, учитывая стадион и финансы, будет сложно", — сообщил Кейн.