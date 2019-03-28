Кейн рассказал, как "Тоттенхэм" сможет его удержать

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Хари Кейн заявил, что что его клуб должен продемонстрировать ему свои амбиции и продолжить свое развитие, чтобы у него не появилось мыслей об уходе.

К своим 25 годам Кейн, которого многие считают лучшим нападающим в мире, до сих пор не выиграл ни одного трофея. Призывы к Харри бросить "шпор" и уйти в более сильный клуб уже давно стали обычным делом.

Однако в данный момент Кейн счастлив в Северном Лондоне. В интервью ESPN Харри рассказал, какими вещами "Тоттенхэм" сможет его удержать.

"Я всегда говорил, что хочу быть частью этого процесса до тех пор, пока клуб движется в правильном направлении и демонстрирует правильные амбиции".

"Многие люди смотрят на нас и говорят, что это, возможно, лучшая команда, что когда-либо у нас была и когда-либо будет. Они также говорят, что у нас лучший тренер, однако важно, чтобы мы смогли это чем-то подтвердить".

"Будет недостаточно, если через 10 лет мы оглянемся назад и просто скажем, что у нас была отличная команда. "Посмотрите, чего они добились. Посмотрите, чего они выиграли", — так должны говорить о нас. Обеспечить это в ближайшие пару лет, учитывая стадион и финансы, будет сложно", — сообщил Кейн.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2019 14:00

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Последние комментарии:




  1. raka-eve 28.03.2019 14:54 # raka-eve
    возможно включат в сделку бейла. а так реалу эриксен кейн и азар и можно опять выигрывать.

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  2. tigerpool 28.03.2019 14:45 # tigerpool
    Кейн рассказал, как "Тоттенхэм" сможет его удержать
    Обеспечить это в ближайшие пару лет, учитывая стадион и финансы, будет сложно", — сообщил Кейн.

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  3. mixmaster 28.03.2019 14:38 # mixmaster
    поклянется дочерью и свалит в РМ

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  4. john-jones 28.03.2019 14:37 # john-jones
    Не имеет никакого права уходить от Шпротов, особенно после всех тех речей о том, что останется там до конца карьеры. Слишком много разговоров пустил когда-то...

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  5. manutd-20champ 28.03.2019 14:28 # manutd-20champ
    Обеспечить это в ближайшие пару лет, учитывая стадион и финансы, будет сложно.
    Тикай, куда глаза глядят оттуда.

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  6. chr1s8rown 28.03.2019 14:26 # chr1s8rown
    В стиле робин ван шлюхи

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