Сульшер заключил трехлетний контракт с "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил назначение Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером. Норвежец заключил контракт на три года.
Напомним, Сульшер заступил на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, сменив Жозе Моуриньо. Приглашенный из "Мольде" специалист изначально рассматривался исключительно как временная фигура.
Однако под руководством Оле Гуннара "Юнайтед" совершил мощный рывок, выиграв 14 из 19 матчей во всех турнирах. "Дьяволы" включились в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и вышли в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
Успехи Сульшера заставили боссов "Юнайтед" поторопиться с назначением и утвердить 46-летнего норвежца, не дожидаясь окончания сезона. Теперь Оле Гуннар, отыгравший за "дьяволов" 11 лет, сможет тренировать "дьяволов" до 2022 года.
"Я всегда мечтал об этой работе, и я предельно восхищен тем, что смогу вести этот клуб вперед в долгосрочной перспективе".
"Со своего первого дня здесь я почувствовал, что это особенный клуб. Для меня было честью играть за "Манчестер Юнайтед" и начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние месяцы стали великолепным опытом", — сообщил Сульшер.
28.03.2019 13:10
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Последние комментарии:
формальность. эта команда зависит от настроения Погбы.
(ответить)
МЮ обкакается с этим назначением еще до зимы.
Не будет того запала как после ухода угнитателя-Моура.
(ответить)
Руководство скамов действует как-то хаотично.
Берут перспективного - уволен
Берут опытного - уволен
Берут победителя - уволен
Опять молодой перспективный!
Хотя нужно было хантить Зидана или Пакета. Ну или ещё кого по круче.
Но они опять не туда свернули. Короче, ггвп
(ответить)
напомните, чколько там Покетино кубков взял? чуть меньше чем нихуя, верно? Столько же, сколько бестрофейный Клоп, верно?
Как же охуенно, что не наняли Покетино. Путь портовой бестрофейной помойки - нет уж.
(ответить)
Я не понимаю, кстати, Поччетино мы наебали?
Если был вариант между Поччетино и Сульшером и Эдик выбрал Сульшера, то это пздц он затупил. Скриньте второй полноценный сезон будет с ним прощальный...
(ответить)
Сульшер забил 126 голов в 366 матчах за «Юнайтед» в период с 1996 по 2007 год, а также тренировал резервную команду клуба до конца 2010 года. Он был назначен исполняющим обязанности главного тренера клуба 19 декабря 2018 года и выиграл свои первые восемь матчей с командой и на данный момент одержал 14 побед при 2 ничьих в 19-ти матчах с учетом всех турниров, набрав больше очков в Премьер Лиге, чем любой другой клуб за этот период.
Grandes resultados
(ответить)
Лучшего всё равно нет.
(ответить)
Отлично! Самоустранение конкурентов идет полным ходом)))
(ответить)
это чтобы была возможность до сентября выкинуть и нанять нового на новый сезон
(ответить)
Факту назначения постоянным тренером МЮ Уле не порадуется только полный заднеприводный обрыган. Хотя стоп, в основном портовые обрыганы и не радуются, следовательно они заднеприводные.
la formula
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28.03.2019 13:33 #
gerrard08
Очень рад этому подписанию, так как не верю в его тренерский талант. Думаю это продолжение стагнации мю которая отберет у них еще года 2 развития. Скорее всего как закончится эффект нового тренера и падения гнета от злого переводчика, там Сульшер и покажет свою ограниченность и не опытность. Юнайтеду надо было подписывать Почетино или Конте. Имхо эти двое с резиновым бюджетом скама смогли бы слепить 3 претендента на золото лиги.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/69700/?c=1#c6851332
топовая оналитека подъехала от второго монобрового ормяшки.
Скриньте
(ответить)
Очень рад этому подписанию, так как не верю в его тренерский талант. Думаю это продолжение стагнации мю которая отберет у них еще года 2 развития. Скорее всего как закончится эффект нового тренера и падения гнета от злого переводчика, там Сульшер и покажет свою ограниченность и не опытность. Юнайтеду надо было подписывать Почетино или Конте. Имхо эти двое с резиновым бюджетом скама смогли бы слепить 3 претендента на золото лиги.
(ответить)
Главное сейчас в ЛЧ попасть, чтоб легче было точечно усилиться... Цз, пз, апз нужны срочно, иначе Мцо не скинуть с вершины. Пздц Оле везунчик, суперсаб, норм карьера
(ответить)
Теперь уж точно скатятся на 6-е место.
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Не самый лучший вариант. Правда свой в доску и старательный. Удачи викинг! Хоть я все равно скептичен к его успехам...
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ой пи3дец, очередной слитый следующий сезон
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Сраптан, э. Сраптан!
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поджег sraptana на классе.
Он уже просто лютую дичь всем строчит.
Почем шавуха, sraptan?
(ответить)
Есть такое ощущение, что поторопились манки его подписанием
(ответить)
Я всегда мечтал об этой работе
физдит и не краснеет. типичный скум.
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