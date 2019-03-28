Сульшер заключил трехлетний контракт с "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" официально подтвердил назначение Оле Гуннара Сульшера постоянным главным тренером. Норвежец заключил контракт на три года.

Напомним, Сульшер заступил на тренерский мостик "красных дьяволов" в декабре, сменив Жозе Моуриньо. Приглашенный из "Мольде" специалист изначально рассматривался исключительно как временная фигура.



Однако под руководством Оле Гуннара "Юнайтед" совершил мощный рывок, выиграв 14 из 19 матчей во всех турнирах. "Дьяволы" включились в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и вышли в 1/4 финала Лиги Чемпионов.



Успехи Сульшера заставили боссов "Юнайтед" поторопиться с назначением и утвердить 46-летнего норвежца, не дожидаясь окончания сезона. Теперь Оле Гуннар, отыгравший за "дьяволов" 11 лет, сможет тренировать "дьяволов" до 2022 года.



"Я всегда мечтал об этой работе, и я предельно восхищен тем, что смогу вести этот клуб вперед в долгосрочной перспективе".



"Со своего первого дня здесь я почувствовал, что это особенный клуб. Для меня было честью играть за "Манчестер Юнайтед" и начать здесь свою тренерскую карьеру. Последние месяцы стали великолепным опытом", — сообщил Сульшер.