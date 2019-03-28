Фил Фоден не собирается в Бундеслигу

Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден готов блокировать интерес клубов Бундеслиги к своей персоне, желая сражаться за место в стартовом составе "горожан".

Ранее в этом сезоне Фоден уже продемонстрировал свою преданность "Сити" — несмотря на яркий пример Джейдона Санчо, ушедшего от "горожан" в дортмундскую "Боруссию", Фил остался на "Этихад" и заключил новый контракт.



После подписания Фоденом нового контракта немецкие клубы не перестали интересоваться Филом. Как утверждает Daily Mail, теперь сразу несколько представителей Бундеслиги хотят арендовать 18-летнего англичанина на следующий сезон.



Однако Фоден, который до сих пор живет со своими родителями, комфортно себя чувствует в Манчестере и считает, что сможет развиваться, не меняя клуб.



Фил убежден, что ему по силам совершить прорыв в сезоне 2019/20 и стать основным для Хосепа Гвардиолы игроком. Фоден не собирается отказываться от своей мечты без борьбы.