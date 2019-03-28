Три клуба Серии А хотят Ловрена

Деян Ловрен Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен стал целью для "Ромы", "Наполи" и "Милана" на летнее трансферное окно.

Ловрен до сих пор вызывает неоднозначные эмоции у болельщиков "Ливерпуля" с момента своего перехода из "Саутгемптона" в 2014 году. В этом сезоне к традиционно нестабильной игре Деяна добавились травмы, из-за которых он сыграл только девять матчей в рамках Премьер-Лиги.

Из-за всех своих проблем в этом сезоне Ловрен превратился в последний выбор главного тренера Юргена Клоппа на позиции центрального защитника. Деян проигрывал конкуренцию не только Виргилу Ван Дейку, но и Джо Гомесу и Жоэлем Матипом.

Меж тем, грядущим летом Ловрену исполнится уже 30, а контракт Деяна истекает в 2021 году. Это может быть подходящий момент для "красных", чтобы избавиться от игрока сборной Хорватии.

По информации Daily Mirror, свой интерес к Ловрену уже обозначили три представителя Серии А, при этом "Рома" видит в Деяне потенциальную замену для Костаса Маноласа, "Наполи" — для Калиду Кулибали.


Метки Интер, Ливерпуль, Ловрен, Наполи, Рома

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2019 12:00

Количество просмотров Просмотров: 146

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 28.03.2019 12:06 # frisby
    продать нахрен этого пожарника писдабола

    (ответить)

  2. blackdreamer 28.03.2019 12:01 # blackdreamer
    продать и сказать спасибо
    или поменять его на 10 мячей

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: