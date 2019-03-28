"Лестер" исключает продажу Магуайра и Чилуэлла

"Лестер" сообщил большим клубам Премьер-Лиги, что те могут забыть о приобретении защитников Харри Магуайра и Бена Чилуэлла грядущим летом.

Согласно слухам, Магуайр занимает высокое место в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" по укреплению центра обороны, тогда как Чилуэлла называют целью номер один "Манчестер Сити" среди левых защитников.



Клуб с "Кинг Пауэр" легко мог бы выручить за Харри и Бена более 100 миллионов фунтов, которые бы позволили главному тренеру "лис" Брендану Роджерсу придать желаемый облик своей новой команде.



Однако Daily Mirror стало известно, что "Лестер" принял решение сохранить обоих защитников, какие бы деньги ни были предложены. Когда Роджерс заступал на тренерский мостик, ему было обещано, что клубу не придется продавать своих лучших игроков.



Аналогичную позицию "лисы" заняли в отношении полузащитника Джеймса Мэддисона, интерес к которому проявляет "Тоттенхэм".