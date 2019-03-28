Джек Грилиш напоминает Абрахэму Азара

Нападающий "Астон Виллы" Тэмми Абрахэм признался, что полузащитник Джек Грилиш напоминает ему партнера по "Челси" Эдена Азара.

23-летний Грилиш очень убедительно проводит этот сезон, помогая "вилланам" претендовать на место в зоне плей-офф Чемпионшипа.



Абрахэм, который выступает на "Вилла Парк" на правах аренды из "Челси", видит у Грилиша немало схожих качеств с Азаром и считает, что у Джека есть потенциал достичь уровня Эдена.



"Джек — невероятный игрок. Таким вещам, которыми он обладает и которые он умеет вытворять с мячом, невозможно научиться. Это дано ему от рождения".



"Он напоминает мне Эдена Азара. Как только он добавит своей игре еще немного голов и результативных передач, он достигнет этого уровня".



"Он обладает теми же качествами, включая то, как он идет в дриблинг, как оберегает мяч, как видит возможность для паса, как играет в одно-два касания. Он очень умен", — цитирует Абрахэма Goal.