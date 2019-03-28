Куртуа манит Азара в "Реал"

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа хочет, чтобы его партнер по сборной Бельгии Эден Азар последовал за ним из "Челси" в Мадрид.

Прошлым летом "Реал" относительно легко согласовал приобретение Куртуа у "Челси", благодаря тому, что у Тибо оставалось 12 месяцев по своему контракту.



Грядущим летом в похожем положении будет уже Азар, и Куртуа надеется, что это позволит им с Эденом сновать стать одноклубниками.



"Я не знаю, перейдет ли он в "Реал", как и не знаю, хочет ли наш клуб приобрести его. Если вы спрашиваете меня, то я отвечу, что он отличный игрок, но не я решаю такие вещи".



"Каждый сам определяет свою судьбу. Для меня он является одним из лучших игроков в мире, и я, будучи его другом, хотел бы видеть его здесь", — сообщил Куртуа Onda Cero.