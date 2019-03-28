Куртуа манит Азара в "Реал"

Тибо Куртуа и Эден Азар Голкипер "Реала" Тибо Куртуа хочет, чтобы его партнер по сборной Бельгии Эден Азар последовал за ним из "Челси" в Мадрид.

Прошлым летом "Реал" относительно легко согласовал приобретение Куртуа у "Челси", благодаря тому, что у Тибо оставалось 12 месяцев по своему контракту.

Грядущим летом в похожем положении будет уже Азар, и Куртуа надеется, что это позволит им с Эденом сновать стать одноклубниками.

"Я не знаю, перейдет ли он в "Реал", как и не знаю, хочет ли наш клуб приобрести его. Если вы спрашиваете меня, то я отвечу, что он отличный игрок, но не я решаю такие вещи".

"Каждый сам определяет свою судьбу. Для меня он является одним из лучших игроков в мире, и я, будучи его другом, хотел бы видеть его здесь", — сообщил Куртуа Onda Cero.


Метки Азар, Куртуа, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 28.03.2019 09:51 # alexomck
    друзей не забывает и о детях заботится, хороший мужик этот Куртуа:)

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  2. j-silver 28.03.2019 09:51 # j-silver
    куртуа сам то будет в реале играть?

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  3. osivori 28.03.2019 09:35 # osivori
    даже имя не хочу вспоминать этого длинноносого подонка, все нейметься дыркачу, чует что навас его насовсем усадил на лавку, вот и стараеться по привычке подгадить напоследок, эхххх, как можно было петю на этого длиннносого шантажиста менять

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  4. mototroller 28.03.2019 09:29 # mototroller
    Сделайте уже кто нибудь хэдшот мячем этому придурку

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  5. nehta 28.03.2019 09:14 # nehta
    Очень смешно. Последовал за ним?! Ржу до слёз. Самого то скоро сцаными тряпками погонят и Реала, а он манит... сука, как в нашей Раше "и манишь меня красными труселями":)))

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  6. ofori-twumasi 28.03.2019 09:11 # ofori-twumasi
    Сам там обосрался и дружищу своего за собой тянет.

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  7. john-jones 28.03.2019 09:10 # john-jones
    Надеюсь Кейлор Навас при помощи Задана вернет себе первый номер окончательно и лавка станет для Куртуа постоянным местом обитания.

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  8. scauzer11 28.03.2019 09:06 # scauzer11
    стоит в красных труселях и манит, манит)

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  9. kingoflondon 28.03.2019 09:03 # kingoflondon
    скучно на банке.

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