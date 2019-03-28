Куртуа манит Азара в "Реал"
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа хочет, чтобы его партнер по сборной Бельгии Эден Азар последовал за ним из "Челси" в Мадрид.
Прошлым летом "Реал" относительно легко согласовал приобретение Куртуа у "Челси", благодаря тому, что у Тибо оставалось 12 месяцев по своему контракту.
Грядущим летом в похожем положении будет уже Азар, и Куртуа надеется, что это позволит им с Эденом сновать стать одноклубниками.
"Я не знаю, перейдет ли он в "Реал", как и не знаю, хочет ли наш клуб приобрести его. Если вы спрашиваете меня, то я отвечу, что он отличный игрок, но не я решаю такие вещи".
"Каждый сам определяет свою судьбу. Для меня он является одним из лучших игроков в мире, и я, будучи его другом, хотел бы видеть его здесь", — сообщил Куртуа Onda Cero.
28.03.2019 09:00
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Последние комментарии:
друзей не забывает и о детях заботится, хороший мужик этот Куртуа:)
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куртуа сам то будет в реале играть?
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даже имя не хочу вспоминать этого длинноносого подонка, все нейметься дыркачу, чует что навас его насовсем усадил на лавку, вот и стараеться по привычке подгадить напоследок, эхххх, как можно было петю на этого длиннносого шантажиста менять
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Сделайте уже кто нибудь хэдшот мячем этому придурку
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Очень смешно. Последовал за ним?! Ржу до слёз. Самого то скоро сцаными тряпками погонят и Реала, а он манит... сука, как в нашей Раше "и манишь меня красными труселями":)))
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Сам там обосрался и дружищу своего за собой тянет.
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Надеюсь Кейлор Навас при помощи Задана вернет себе первый номер окончательно и лавка станет для Куртуа постоянным местом обитания.
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стоит в красных труселях и манит, манит)
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скучно на банке.
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