Райт предсказывает чемпионство "Ливерпулю"

Бывший нападающий "Арсенала" Ян Райт ожидает, что титул Премьер-Лиги в этом сезоне выиграет "Ливерпуль", на одно очко опередив "Манчестер Сити".

В данный момент "Ливерпуль" имеет два очка преимущества над своим конкурентом по чемпионской гонке, однако сыграл на один матч больше.



Проанализировав каждый из оставшихся матчей, Райт пришел к выводу, что оба претендента потеряют очки против "Тоттенхэма", а судьбу титула предрешит дерби Манчестера.



"Одно очко! Они выиграют титул с перевесом в одно очко! Я правда надеюсь, что интрига сохранится до самого конца. Я был бы доволен таким исходом, и я искренне верю, что "Тоттенхэм" сыграет вничью с ними обоими".



"Думаю, дерби Манчестера на этой стадии сезона будет таким напряженным. Думаю, там "Манчестер Сити" тоже сыграет вничью".



"Вы знаете, что мои предыдущие прогнозы не были такими уж неточными — я получаю кучу сообщений со словами: "Ты был прав, ты был прав".



"Надеюсь, я прав и на сей раз, но я не представляю себе, что "Сити" потеряет слишком много очков. Также я просто не могу себе представить, что они будут много проигрывать".



"Оба претендента находятся под давлением прямо сейчас, и их ждут матчи огромной важности", — цитирует Райта Daily Mirror.







