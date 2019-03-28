Хадсон-Одои все еще хочет уйти из "Челси"

Каллум Хадсон-Одои Вингер "Челси" Каллум Хадсо-Одои по-прежнему хочет покинуть родной клуб.

Напомним, в январе "синие" отклонили несколько предложений "Баварии" о покупке Хадсон-Одои, а также отвергли прошение о трансфере самого Каллума.

С тех пор Хадсон-Одои так и не заставил главного тренера "Челси" Маурицио Сарри доверять ему чаще — Каллум все еще находится в ожидании своего первого старта за карьеру в рамках Премьер-Лиги, хотя сыграл уже два матча за сборную Англии.

Как утверждает Daily Mail, 18-летний вингер по-прежнему хочет покинуть "Стэмфорд Бридж" — и чем раньше, тем лучше. Хадсон-Одои не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт, хотя "синие" готовы повысить его зарплату до 80 тысяч фунтов в неделю.

Также сообщается, что "Челси" может отпустить своего воспитанника грядущим летом, если получит предложение свыше тех 35 млн. фунтов, с которыми "Бавария" была готова расстаться в январе. Правда, Bild оценивает Каллума в несколько большую сумму — 43 млн. фунтов.

В данный момент "Бавария" остается основным претендентом на Хадсон-Одои, но не единственным. В услугах юниора также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".


Метки Бавария, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.03.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 28.03.2019 07:35 # mixmaster
    Ну что за клуб терпил. Легенды из кожи вон лезут, лишь бы свалить оттуда

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  2. tigerpool 28.03.2019 07:30 # tigerpool
    В итоге перейдет в Ливерпуль

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