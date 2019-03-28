Хадсон-Одои все еще хочет уйти из "Челси"

Вингер "Челси" Каллум Хадсо-Одои по-прежнему хочет покинуть родной клуб.

Напомним, в январе "синие" отклонили несколько предложений "Баварии" о покупке Хадсон-Одои, а также отвергли прошение о трансфере самого Каллума.



С тех пор Хадсон-Одои так и не заставил главного тренера "Челси" Маурицио Сарри доверять ему чаще — Каллум все еще находится в ожидании своего первого старта за карьеру в рамках Премьер-Лиги, хотя сыграл уже два матча за сборную Англии.



Как утверждает Daily Mail, 18-летний вингер по-прежнему хочет покинуть "Стэмфорд Бридж" — и чем раньше, тем лучше. Хадсон-Одои не собирается продлевать свой истекающий в следующем году контракт, хотя "синие" готовы повысить его зарплату до 80 тысяч фунтов в неделю.



Также сообщается, что "Челси" может отпустить своего воспитанника грядущим летом, если получит предложение свыше тех 35 млн. фунтов, с которыми "Бавария" была готова расстаться в январе. Правда, Bild оценивает Каллума в несколько большую сумму — 43 млн. фунтов.



В данный момент "Бавария" остается основным претендентом на Хадсон-Одои, но не единственным. В услугах юниора также заинтересованы "Манчестер Юнайтед", дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг".