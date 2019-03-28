Сане удвоит свою зарплату по новому контракту

Благодаря новому контракту, согласование которого находится в завершающей стадии, вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане увеличит свою зарплату вдвое — до 180 тысяч фунтов в неделю.

Сане выступает за "Сити" после своего перехода из "Шальке-04" за 37 миллионов фунтов в 2016 году. Лерой был одним из лучших игроков "горожан" в их чемпионском прошлом сезоне.



Поскольку действующий контракт Сане истекает в 2021 году, еще осенью Лерой был приглашен к столу переговоров о новой сделке, но диалог получился очень непростым.



Поспособствовал прорыву в переговорах тот факт, что 23-летний немец оставил позади неудачный старт сезона и и снова демонстрирует свой лучший футбол, забив 14 голов и отдав 17 результативных передач.



Как сообщает Daily Mirror, теперь клуб с "Этихад" надеется объявить о новой сделке с Сане до конца сезона. Лерой должен связать свое будущее с "Сити" до 2024 года, последовав примеру остальных игроков атакующей группы.