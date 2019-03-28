В шорт-листе "Юнайтед" на лето шестеро игроков

Грядущим летом "Манчестер Юнайтед" сосредоточит свое внимание на укреплении позиций правого защитника и центрального полузащитника, уже составив шорт-лист желаемых целей.

При Оле Гуннаре Сульшере "красные дьяволы" выиграли 14 из своих 19 матчей, а в рамках Премьер-Лиги за этот период только "Ливерпуль" пропустил голов меньше, поэтому на "Олд Траффорд" более не видят причин тратиться на укрепление центра обороны.



По мнению боссов "Юнайтед", в предстоящее трансферное окно будет гораздо важнее укрепить две других позиции. В первую очередь "дьяволам" нужна замена капитану Антонио Валенсии, чей контракт клуб решил не продлевать.



На протяжении большей части сезона правого защитника в "Юнайтед" играл Эшли Янг, однако он, как и Валенсия, уже далеко не молод. А на Диогу Далота как на основного игрока Сульшер положиться пока не может.



По информации Daily Mail, с прицелом на место в стартовом составе Сульшер рассматривает Аарона Ван-Биссаку из "Кристал Пэлас" и Жоау Канселу из "Ювентуса". Эти игроки оцениваются в 40 и 65 миллионов фунтов, соответственно.



Также Сульшеру нужен основной игрок в центр поля — особенно если Андер Эррера уйдет с "Олд Траффорд" свободным агентом. Сообщается, что в данный момент в шорт-листе "дьяволов" есть четверо полузащитников.



В качестве своих потенциальных новичков "Юнайтед" видит Сауля Ньигеса из "Атлетико", Ивана Ракитича из "Барселоны", Марко Верратти из ПСЖ и Тони Крооса из "Реала". Все эти полузащитники оцениваются в 50 или более млн. фунтов.