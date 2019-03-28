Агбонлахор завершил игровую карьеру

Бывший нападающий "Астон Виллы" и сборной Англии Габриэль Агбонлахор объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 32 лет.

Все 13 лет в качестве профессионального футболиста Агбонлахор провел в родной "Астон Вилле", однако еще в конце прошлого сезона, не сумев выйти в Премьер-Лигу, бирмингемский клуб указал своему воспитаннику на дверь.



С тех пор Габриэль так и не отважился примерить футболку какого-либо другого клуба и сегодня официально объявил, что вешает бутсы на гвоздь.



За свою карьеру Агбонлахор провел 391 матч за "Астон Виллу" и забил 86 голов. Габриэль является лучшим бомбардиром бирмингемцев в рамках Премьер-Лиги, а за сборную Англии сыграл три поединка.



"Настало время, чтобы официально завершить карьеру и впредь наблюдать за "Астон Виллой" как фанат".



"Если бы в школе мне сказали, что я сыграю почти 400 матчей чемпионата и буду лучшим бомбардиром "Астон Виллы" в Премьер-Лиге, буду капитаном этого великого клуба и представлять сборную Англии на взрослом уровне, я бы рассмеялся".



"Я хочу сказать спасибо всем болельщикам, работникам клуба и своим бывшим партнерам по команде".



"Я просто не мог принять мысль, что буду играть за другую команду или играть против "Астон Виллы". Посмотрим, что приготовило для меня будущее", — сообщил Агбонлахор.



Добавим, что Габриэль был ключевой фигурой команды Мартина О'Нила, которая три сезона подряд финишировала шестой в Премьер-Лиге (2007/08, 2008/09 и 2009/10). Также Агбонлахор сыграл в финале Кубка Лиги 2010 года, когда "вилланы" были биты "Манчестер Юнайтед".



