Кейн планирует стать кикером в НФЛ
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что хочет попробовать себя в американском футболе и поиграть в НФЛ.
Капитан сборной Англии никогда не скрывал своей любви к популярному в Соединенных Штатах виду спорта. В феврале Кейн побывал на Супербоуле, а двух своих собак назвал в честь квотербеков Тома Брэйди и Расселла Уилсона.
25-летний Кейн надеется, что однажды его хобби перерастет в нечто большее. Харри мечтает стать кикером — игроком, который в американском футболе пробивает по мячу, удерживаемому специальной подставкой или рукой партнера по команде.
"Я реально об этом подумываю. Я определенно хотел бы попробовать лет через 10-12. Это исходит от моего стремления быть лучшим".
"Если ты выступаешь в Премьер-Лиге и на Чемпионате Мира, а затем отправляешься выступать в НФЛ, можешь ли ты считаться одним из величайших спортсменов всех времен?" — сообщил Кейн ESPN.
27.03.2019 23:00
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У кикера самая ограниченная роль в команде. Меньше всего игрового времени и самая маленькая зарплата. Не думаю что это хорошая мысль Харри)).
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