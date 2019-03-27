Кейн планирует стать кикером в НФЛ

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что хочет попробовать себя в американском футболе и поиграть в НФЛ.

Капитан сборной Англии никогда не скрывал своей любви к популярному в Соединенных Штатах виду спорта. В феврале Кейн побывал на Супербоуле, а двух своих собак назвал в честь квотербеков Тома Брэйди и Расселла Уилсона.

25-летний Кейн надеется, что однажды его хобби перерастет в нечто большее. Харри мечтает стать кикером — игроком, который в американском футболе пробивает по мячу, удерживаемому специальной подставкой или рукой партнера по команде.

"Я реально об этом подумываю. Я определенно хотел бы попробовать лет через 10-12. Это исходит от моего стремления быть лучшим".

"Если ты выступаешь в Премьер-Лиге и на Чемпионате Мира, а затем отправляешься выступать в НФЛ, можешь ли ты считаться одним из величайших спортсменов всех времен?" — сообщил Кейн ESPN.


Метки Кейн, НФЛ, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 27.03.2019 23:13 # ray-black
    У кикера самая ограниченная роль в команде. Меньше всего игрового времени и самая маленькая зарплата. Не думаю что это хорошая мысль Харри)).

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  2. blackbirdofk 27.03.2019 23:10 # blackbirdofk
    "Арсенал" планирует стать футбольным клубом. "Гуннеры" планируют сменить ориентацию, отказавшись от гомосексуализа.

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