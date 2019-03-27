Кейн планирует стать кикером в НФЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что хочет попробовать себя в американском футболе и поиграть в НФЛ.

Капитан сборной Англии никогда не скрывал своей любви к популярному в Соединенных Штатах виду спорта. В феврале Кейн побывал на Супербоуле, а двух своих собак назвал в честь квотербеков Тома Брэйди и Расселла Уилсона.



25-летний Кейн надеется, что однажды его хобби перерастет в нечто большее. Харри мечтает стать кикером — игроком, который в американском футболе пробивает по мячу, удерживаемому специальной подставкой или рукой партнера по команде.



"Я реально об этом подумываю. Я определенно хотел бы попробовать лет через 10-12. Это исходит от моего стремления быть лучшим".



"Если ты выступаешь в Премьер-Лиге и на Чемпионате Мира, а затем отправляешься выступать в НФЛ, можешь ли ты считаться одним из величайших спортсменов всех времен?" — сообщил Кейн ESPN.