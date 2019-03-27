Груич передумал возвращаться в "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Марко Груич заявил, что предпочел бы провести в "Герте" следующий год или два.

Несмотря на два месяца отсутствия с травмой лодыжки, этот сезон складывается очень хорошо для Груича. Главный тренер "Герты" Паль Дардаи даже назвал арендуемого у "Ливерпуля" серба лучшим полузащитником за свои 20 лет в клубе.



Еще недавно 22-летний Груич говорил, что хотел бы получить свой шанс в "Ливерпуле", за который он сыграл всего 14 матчей, причем последний — еще в декабре 2017. Сейчас интонация Марко изменилась.



"Подходит ли мое время в "Герте" к концу? Надеюсь, что нет. Потому что мне очень комфортно в Берлине".



"Герта" дала мне отличную возможность выступать в Бундеслиге. Я все еще молод, и пока что мой период в "Герте" — если не считать травм — складывается блестяще".



"В конце концов это не мне решать, но если бы я мог выбрать, я бы остался в "Герте" еще на один год или даже на два года, чтобы сделать себе имя и улучшить все свои качества. А это возможно, только если ты играешь в каждом матче", — цитирует Груича Liverpool Echo.