"Барселона" пополнила список претендентов на Эрреру

Очередным претендентом на полузащитника "Манчестер Юнайтед" Андера Эрреру стала "Барселона".

Как известно, действующий контракт 29-летнего испанца истекает уже в конце этого сезона. Лишь на текущей неделе Эррера заявил, что допускает оба сценария — как новую сделку с "Юнайтед", так и уход в другой клуб.



Возможность подписать такого классного и опытного игрока безо всякой компенсации показалась привлекательной для целого ряда клубов. По информации ESPN, в очередь за Андером выстроились "Арсенал", ПСЖ, "Ювентус", "Интер" — а теперь и "Барселона".



Сообщается, что в идеале Эррера предпочел бы остаться в "Юнайтед". Андер счастлив на "Олд Траффорд" и доволен той важной ролью, которую он исполняет в команде Оле Гуннара Сульшера, однако у сторон остаются существенные разногласия по зарплате.



Теперь "красным дьяволам" будет еще сложнее договориться с Эррерой о продлении сотрудничества — отсутствие необходимости платить трансферную стоимость позволяет клубам со стороны предложить Андеру очень заманчивые в финансовом плане условия.



Пока все идет к тому, что 30 июня Эррера получит статус свободного агента и сможет самостоятельно определиться со своим будущим. Таким образом, "Юнайтед" рискует остаться безо всякой компенсации за игрока, который был куплен у "Атлетика" за 29 миллионов фунтов в 2014 году.