Лига Чемпионов может быть ключом к будущему Де Хеа в МЮ

Будущее голкипера Давида Де Хеа в "Манчестер Юнайтед", возможно, будет зависеть от того, попадут ли "красные дьяволы" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Сейчас Де Хеа приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту. Давид счастлив на "Олд Траффорд" и готов продлить сотрудничество с "Юнайтед" — но хочет сделать это на своих условиях.



28-летний испанец жаждет получить зарплату, которая бы подтвердила его статус одного из лучших голкиперов в мире. Но также Де Хеа надеется удовлетворить свои спортивные амбиции.



Как утверждает Manchester Evening News, в этой связи попадание "дьяволов" в Лигу Чемпионов может иметь определяющее значение. Если "Юнайтед" удастся финишировать в топ-4 Премьер-Лиги или выиграть Лигу Европы, шансы клуба сохранить Давида резко возрастут.



За свою карьеру Де Хеа уже выигрывал Премьер-Лигу, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги, поэтому Лига Чемпионов остается единственной большой целью, которую Давид еще достигал — если "Юнайтед" даже не попадет в этот турнир, это станет большим огорчением для голкипера, за ситуацией которого внимательно следит "Реал".