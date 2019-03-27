Лига Чемпионов может быть ключом к будущему Де Хеа в МЮ

Давид Де Хеа Будущее голкипера Давида Де Хеа в "Манчестер Юнайтед", возможно, будет зависеть от того, попадут ли "красные дьяволы" в Лигу Чемпионов на будущий сезон.

Сейчас Де Хеа приближается к заключительным 12 месяцам по своему действующему контракту. Давид счастлив на "Олд Траффорд" и готов продлить сотрудничество с "Юнайтед" — но хочет сделать это на своих условиях.

28-летний испанец жаждет получить зарплату, которая бы подтвердила его статус одного из лучших голкиперов в мире. Но также Де Хеа надеется удовлетворить свои спортивные амбиции.

Как утверждает Manchester Evening News, в этой связи попадание "дьяволов" в Лигу Чемпионов может иметь определяющее значение. Если "Юнайтед" удастся финишировать в топ-4 Премьер-Лиги или выиграть Лигу Европы, шансы клуба сохранить Давида резко возрастут.

За свою карьеру Де Хеа уже выигрывал Премьер-Лигу, Лигу Европы, Кубок Англии и Кубок Лиги, поэтому Лига Чемпионов остается единственной большой целью, которую Давид еще достигал — если "Юнайтед" даже не попадет в этот турнир, это станет большим огорчением для голкипера, за ситуацией которого внимательно следит "Реал".


Метки Де Хеа, контракты, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 27.03.2019 20:26 # mancunia-planet
    до конца карьеры в лучшем клубе Англии,
    а лч там какой то Ливер даже выигрывал разок подумаешь

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  2. manutd-20champ 27.03.2019 19:39 # manutd-20champ
    никто не держит

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  3. muchampion 27.03.2019 19:28 # muchampion
    Если "Юнайтед" удастся финишировать в топ-4 Премьер-Лиги или выиграть Лигу Европы, шансы клуба сохранить Давида резко возрастут.

    Михайло, ЛЕ в этом сезоне могут выиграть только середняки типа Челсе или Орсиноля

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  4. bootsman 27.03.2019 19:28 # bootsman
    "...Если "Юнайтед" удастся финишировать в топ-4 Премьер-Лиги или выиграть Лигу Европы..."

    У Юнайтед нет ни единого шанса выиграть ЛЕ в этом сезоне, тупо потому что он в ней не участвует.

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