Баркли считает, что поступил правильно, сменив "Эвертон" на "Челси"

Полузащитник "Челси" Росс Баркли считает, что поступил правильно, когда решил покинуть "Эвертон".

Напомним, Баркли присоединился к "синим" еще в январе 2018, однако на тот момент Росс едва восстановился после тяжелой травмы, и вторая половина прошлого сезона оказалась для него потеряна.



После назначения главным тренером "Челси" Маурицио Сарри 25-летний полузащитник принялся прогрессировать, вновь заявив о себе не только на клубном уровне, но и в сборной Англии — в минувший понедельник Баркли отметился дублем против Черногории. Росс доволен тем, что вышел из зоны комфорта.



"Да, определенно, я нуждался в этом. Теперь я живу вдали от семьи, я сам по себе в Лондоне. Я в совершенно другом окружении, нежели в Ливерпуле. Я скучаю по своей семье, и это совершенно другая жизнь. Но так я становлюсь более зрелой личностью и более зрелым игроком. Это хорошо".



"После своего перехода я получил возможность ставить перед собой вызовы, выигрывать трофеи и совершенствоваться в профессиональном плане. Я изменился относительно своих 18, 19 или 20 лет".



"Значительно улучшилась и моя диета. Я гораздо лучше настраиваюсь и подготавливаюсь к матчам. Я, скорее, бываю расслаблен, чем слишком забиваю себе голову какими-то вещами перед матчами", — цитирует Баркли The Independent.