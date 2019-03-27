Баркли считает, что поступил правильно, сменив "Эвертон" на "Челси"
Полузащитник "Челси" Росс Баркли считает, что поступил правильно, когда решил покинуть "Эвертон".
Напомним, Баркли присоединился к "синим" еще в январе 2018, однако на тот момент Росс едва восстановился после тяжелой травмы, и вторая половина прошлого сезона оказалась для него потеряна.
После назначения главным тренером "Челси" Маурицио Сарри 25-летний полузащитник принялся прогрессировать, вновь заявив о себе не только на клубном уровне, но и в сборной Англии — в минувший понедельник Баркли отметился дублем против Черногории. Росс доволен тем, что вышел из зоны комфорта.
"Да, определенно, я нуждался в этом. Теперь я живу вдали от семьи, я сам по себе в Лондоне. Я в совершенно другом окружении, нежели в Ливерпуле. Я скучаю по своей семье, и это совершенно другая жизнь. Но так я становлюсь более зрелой личностью и более зрелым игроком. Это хорошо".
"После своего перехода я получил возможность ставить перед собой вызовы, выигрывать трофеи и совершенствоваться в профессиональном плане. Я изменился относительно своих 18, 19 или 20 лет".
"Значительно улучшилась и моя диета. Я гораздо лучше настраиваюсь и подготавливаюсь к матчам. Я, скорее, бываю расслаблен, чем слишком забиваю себе голову какими-то вещами перед матчами", — цитирует Баркли The Independent.
27.03.2019 18:00
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шило на мыло
ну разве что по з/п выиграл и в столицу перебрался
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Топарь, уважал его еще когда в эве катал
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