Баркли считает, что поступил правильно, сменив "Эвертон" на "Челси"

Росс Баркли Полузащитник "Челси" Росс Баркли считает, что поступил правильно, когда решил покинуть "Эвертон".

Напомним, Баркли присоединился к "синим" еще в январе 2018, однако на тот момент Росс едва восстановился после тяжелой травмы, и вторая половина прошлого сезона оказалась для него потеряна.

После назначения главным тренером "Челси" Маурицио Сарри 25-летний полузащитник принялся прогрессировать, вновь заявив о себе не только на клубном уровне, но и в сборной Англии — в минувший понедельник Баркли отметился дублем против Черногории. Росс доволен тем, что вышел из зоны комфорта.

"Да, определенно, я нуждался в этом. Теперь я живу вдали от семьи, я сам по себе в Лондоне. Я в совершенно другом окружении, нежели в Ливерпуле. Я скучаю по своей семье, и это совершенно другая жизнь. Но так я становлюсь более зрелой личностью и более зрелым игроком. Это хорошо".

"После своего перехода я получил возможность ставить перед собой вызовы, выигрывать трофеи и совершенствоваться в профессиональном плане. Я изменился относительно своих 18, 19 или 20 лет".

"Значительно улучшилась и моя диета. Я гораздо лучше настраиваюсь и подготавливаюсь к матчам. Я, скорее, бываю расслаблен, чем слишком забиваю себе голову какими-то вещами перед матчами", — цитирует Баркли The Independent.


Метки Баркли, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2019 18:00

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  1. stamford-bridge 27.03.2019 18:31 # stamford-bridge
    шило на мыло
    ну разве что по з/п выиграл и в столицу перебрался

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  2. drogba11cool 27.03.2019 18:28 # drogba11cool
    Топарь, уважал его еще когда в эве катал

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