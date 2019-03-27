Клопп: "Мы создали удивительный базис, теперь давайте используем его"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что предвкушает концовку сезона, призвав свою команду использовать тот базис, который она создала со старта сезона и до настоящего момента.

"Ливерпуль" возвращается после международного перерыва, чтобы постараться совершить решающий рывок к титулу Премьер-Лиги и трофею Лиги Чемпионов.



Клопп считает, что его команда находится в хорошем положении для достижения обеих целей, призывая "Ливерпуль" использовать этот шанс.



"Абсолютно, мы находимся в восторге по поводу концовки сезона. Об этом мы всегда и говорили — в такого рода сезоне вся твоя работа является подготовкой базиса на заключительные недели".



"Теперь мы вступаем в эти заключительные недели, и ничто нас больше не будет отвлекать — мы лишь будем играть один матч за другим, и все они очень, очень важны".



"С одной стороны соперники, которые сражаются за попадание в Лигу Чемпионов, с другой — соперники, которые сражаются за выживание".



"Кажется, только "Вулверхэмптон" не сражается за Лигу Чемпионов и не сражается за выживание, и все равно мы убедились, на что они способны (победа 2:1 над "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии) — им по силам дойти до финала Кубка Англии, поэтому даже они не расслабляются. Таковы наши соперники".



"Насчет Лиги Чемпионов даже говорить не приходится, потому что каждый матч там подобен финалу. Надеюсь, мы сможем задержаться в этом соревновании. Мы создали удивительный базис, поэтому давайте теперь используем его", — сообщил Клопп официальному веб-сайту "Ливерпуля".