"Юнайтед" сыграет с "Тоттенхэмом" в Сингапуре в июле

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Тоттенхэмом" в Сингапуре 25 июля в рамках предсезонного турнира International Champions Cup.

Наступает момент, когда клубы Премьер-Лиги завершают формировать свою программу на предстоящее межсезонье.



"Юнайтед", "Тоттенхэм" и еще один представитель Премьер-Лиги "Арсенал" оказались в числе 12 команд, которые грядущим летом примут участие в престижном товарищеском турнире ICC, матчи которого будут сыграны в 15 различных городах мира, включая 10 в США.



Например, "Арсенал" возьмет старт матчем против "Баварии" в Лос-Анджелесе 17 июля. Через три дня подопечные Унаи Эмери сыграют против "Ромы" в Шарлотте, а 23 июля сразятся с "Реалом" в Вашингтоне.



"Тоттенхэм", действующий победитель ICC, стартует матчем против "Ювентуса" в Сингапуре 21 июля, затем сойдется с "Юнайтед", а 4 августа примет на своем новом стадионе "Интер".



Стартовый матч "Юнайтед" — против "Интера" — назначен на 20 июля, тоже в Сингапуре. Здесь же "красные дьяволы" сыграют со "шпорами", а 3 августа сразятся с "Миланом" в Кардиффе.



Добавим, другими участниками ICC, помимо трех английских клубов, стали "Реал", "Атлетико", "Интер", "Милан", "Рома", "Ювентус", "Бенфика", "Бавария" и мексиканский "Чивас".