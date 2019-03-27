Жиру не уверен в своем будущем в "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру признался, что не уверен в своем будущем на "Стэмфорд Бридж".

Ранее в этом месяце 32-летний Жиру заявил, что у него пропало ощущение здоровой конкуренции за место в составе с приходом Гонсало Игуаина в январе.



Разочарование Оливье понятно, ведь в рамках Премьер-Лиги он отметился только шестью выходами с первых минут и забил один гол. При этом в Лиге Европы Жиру является лучшим бомбардиром турнира, отличившись девять раз.



Сложившаяся ситуация очевидным образом подталкивает экс-игрока "Арсенала" к уходу из клуба, однако "Челси" оказался под трансферным запретом ФИФА на два окна, и это может повлиять на судьбу Жиру.



"Конечно, вероятность того, что я все еще буду в "Челси" в следующем сезоне, сохраняется. Я не закрываю эту дверь".



"Мы в клубе сперва должны узнать, сможем ли мы подписывать игроков. Если клубу запретят это делать, они, возможно, будут больше во мне нуждаться и смогут больше мне предложить. Я очень счастлив здесь, но это зависит от ряда вещей, поэтому посмотрим".



"Французские медиа слишком раздувают мои слова, утверждая, что я собираюсь в "Лион". Я сохраняю концентрацию на своих целях, и если я смогу остаться в "Челси", то буду очень счастлив — но мне нужно играть больше".



"Пока что все мои мысли на очень важном матче против "Кардиффа". Остается только восемь матчей, и чтобы попасть в Лигу Чемпионов, нам нужно постараться выиграть их все".



"Это обеспечило бы нам лучшие шансы попасть в топ-4. Но это будет очень важный матч и для "Кардиффа", ведь они сражаются за выживание", — цитирует Жиру Daily Mirror.