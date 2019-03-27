"Челси" сообщил Хадсон-Одои, что тот не будет продан летом

"Челси" сообщил юному Каллуму Хадсон-Одои, что тот не покинет "Стэмфорд Бридж" грядущим летом ни при каких обстоятельствах.

Напомним, воспитанник академии "синих" порывался покинуть родной клуб еще в январе, однако "Челси" отклонил все предложения "Баварии" о покупке и отверг прошение самого Каллума о трансфере.



С тех пор главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не стал доверять юниору чаще. В минувший понедельник Хадсон-Одои отметился своим первым в карьере появлением в стартовом составе сборной Англии, но в своем клубе еще не выходил с первых минут на матч Премьер-Лиги.



Ситуацию для "синих" усугубляет тот факт, что от действующего контракта Хадсон-Одои остается всего один год. С таким холодным отношением, которое демонстрирует Сарри, Каллум едва ли захочет продлевать сотрудничество с лондонцами.



Однако The Times стало известно, что "Челси" принял решение не продавать Хадсон-Одои грядущим летом, даже если Каллум откажется от новой сделки. Таким образом, "синие" рискуют недосчитаться нескольких десятков миллионов фунтов.



Сообщается, что "Челси" предлагает 18-летнему англичанину долгосрочный контракт с зарплатой в 80 тыс. фунтов в неделю, но при этом отлично понимает, что у Хадсон-Одои нет оснований принимать это предложение.



Решение "Челси" заблокировать продажу Хадсон-Одои обусловлено тем, что клуб оказался под трансферным запретом ФИФА на два окна. "Синие" просто не смогут обзавестись другим игроком, если отпустят Каллума.