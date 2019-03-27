"Челси" сообщил Хадсон-Одои, что тот не будет продан летом
"Челси" сообщил юному Каллуму Хадсон-Одои, что тот не покинет "Стэмфорд Бридж" грядущим летом ни при каких обстоятельствах.
Напомним, воспитанник академии "синих" порывался покинуть родной клуб еще в январе, однако "Челси" отклонил все предложения "Баварии" о покупке и отверг прошение самого Каллума о трансфере.
С тех пор главный тренер "Челси" Маурицио Сарри не стал доверять юниору чаще. В минувший понедельник Хадсон-Одои отметился своим первым в карьере появлением в стартовом составе сборной Англии, но в своем клубе еще не выходил с первых минут на матч Премьер-Лиги.
Ситуацию для "синих" усугубляет тот факт, что от действующего контракта Хадсон-Одои остается всего один год. С таким холодным отношением, которое демонстрирует Сарри, Каллум едва ли захочет продлевать сотрудничество с лондонцами.
Однако The Times стало известно, что "Челси" принял решение не продавать Хадсон-Одои грядущим летом, даже если Каллум откажется от новой сделки. Таким образом, "синие" рискуют недосчитаться нескольких десятков миллионов фунтов.
Сообщается, что "Челси" предлагает 18-летнему англичанину долгосрочный контракт с зарплатой в 80 тыс. фунтов в неделю, но при этом отлично понимает, что у Хадсон-Одои нет оснований принимать это предложение.
Решение "Челси" заблокировать продажу Хадсон-Одои обусловлено тем, что клуб оказался под трансферным запретом ФИФА на два окна. "Синие" просто не смогут обзавестись другим игроком, если отпустят Каллума.
27.03.2019 14:00
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через год свободным перейдет в лфк и принесет пинсам овер 100 лямов
изеа
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через год уйдет вместе с хазардом бесплатно
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Потерпи Одойка, через годик, свободным уйдёшь
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Прям как раба эксплуатируют, того кто не хочет оставаться надо отпускать
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в этой ситуации жалко Сарри. Мужику нужно рили укрепить состав (как минимум крайние защи на место нынешних инвалидов), норм нап не помешал бы, замена одного из цз (т.к у луиза и рюдигера айкью 27 на двоих и все 27 поинтов у луиза). Команде перестраиваться надо, а тут такая хня с трансферным баном
короче если не попрут дедулю этим летом, то избавятся в след. сезоне на полпути
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