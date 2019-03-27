"Тоттенхэм" хочет принять Супербоул на своем новом стадионе

"Тоттенхэм" надеется, что новый 62-тысячный стадион клуба станет домашней ареной для команды НФЛ и в будущем примет Супербоул.

Как известно, уже 3 апреля, после многих месяцев задержки, "шпоры" торжественно открывают свою новую арену матчем Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас".



Реализация этого проекта обошлась "Тоттенхэму" в 850 миллионов фунтов, и теперь лондонский клуб будет трудиться в поте лица, чтобы отбить эти затраты.



Еще на стадии проектирования "шпоры" предусмотрели, чтобы их новый стадион мог принимать матчи по американскому футболу. Клуб специально построил дополнительные раздевалки по стандартам НФЛ, а также добавил выдвижное поле — обычный травяной газон меняется на искусственный за 30 минут.



Ранее было официально объявлено, что уже грядущей весной "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" примет два матча НФЛ, однако "шпоры" не хотят этим ограничиваться.



Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви хочет, чтобы новый стадион его клуба стал домом для первой команды НФЛ за пределами Соединенных Штатов. Также Леви мечтает принять Супербоул — главный матч сезона НФЛ.



Добавим, что Лондон является важнейшим рынком для НФЛ за пределами США. С 2007 года в столице Англии были сыграны 24 матча регулярного сезона североамериканской лиги.