Ван Галь: "Сити" и "Ливерпуль" лучше "Барселоны", а "Ливерпуль" лучше "Сити"

Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь признался, что его философия предсказывает победу "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне Англия представлена сразу четырьмя командами на стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов, однако многие расценивают шансы "Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" ниже, чем шансы "Барселоны" и "Ювентуса".



У Ван Галя же есть свое мнение на этот счет. По мнению голландца, по командной игре "Сити" и "Ливерпуль" являются лучшими командами соревнования, причем "красных" он ставит выше по этому показателю.



"Люди думают, что "Барселона" — лучшая, но это не так. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" лучше "Барселоны" в плане командной игры, а "Ливерпуль" лучше "Сити".



"Моя философия предполагает, что победит лучшая команда, но я все-таки надеюсь, что это сделает "Сити", потому что они играют в лучший футбол", — сообщил Ван Галь BBC.