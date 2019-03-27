Ван Галь: "Сити" и "Ливерпуль" лучше "Барселоны", а "Ливерпуль" лучше "Сити"

Юрген Клопп и Луи Ван Галь Экс-главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь признался, что его философия предсказывает победу "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов.

В этом сезоне Англия представлена сразу четырьмя командами на стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов, однако многие расценивают шансы "Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" ниже, чем шансы "Барселоны" и "Ювентуса".

У Ван Галя же есть свое мнение на этот счет. По мнению голландца, по командной игре "Сити" и "Ливерпуль" являются лучшими командами соревнования, причем "красных" он ставит выше по этому показателю.

"Люди думают, что "Барселона" — лучшая, но это не так. "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" лучше "Барселоны" в плане командной игры, а "Ливерпуль" лучше "Сити".

"Моя философия предполагает, что победит лучшая команда, но я все-таки надеюсь, что это сделает "Сити", потому что они играют в лучший футбол", — сообщил Ван Галь BBC.


Метки Ван Галь, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2019 12:00

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