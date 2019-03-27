FA рассмотрит дело Старриджа в конце апреля

Даниэль Старридж В конце следующего месяца FA, наконец, определится, будет ли нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж наказан за ставки.

Напомним, еще в ноябре 2018 Ассоциация предъявила обвинения Старриджу по поводу ставок в букмекерской конторе. Предполагается, что Даниэль использовал инсайдерскую информацию для обогащения себя лично или кого-либо из своего окружения.

Однако 29-летний англичанин отказался признать свою неправоту, заявив, что никогда не делал никаких ставок. Старридж получил увеличенное до февраля время, чтобы в письменном виде аргументировать эту позицию.

Как стало известно The Telegraph, FA готовится поставить точку в этой затянувшейся истории. Слушание по делу Старриджа состоится в конце следующего месяца.

Добавим, что обвинения Ассоциации касаются периода января 2018, когда Старридж уходил из "Ливерпуля" в аренду. Несмотря на слухи насчет "Севильи", "Интера", "Ньюкасла" и "Саутгемптона", Даниэль отправился в "Вест Бромвич".


Метки FA, Ливерпуль, ставки, Старридж

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2019 11:00

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  1. vyrentz 27.03.2019 11:46 # vyrentz
    Наверняка, все зависит от формулировок в правовом поле таких моментов как использование инсайдерской информации и неосознанным ликом. Вряд ли у ФА есть неопровержимые доказательства, ввиде записанных разговоров или финансового следа ведущего напрямую к игроку.

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