FA рассмотрит дело Старриджа в конце апреля

В конце следующего месяца FA, наконец, определится, будет ли нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж наказан за ставки.

Напомним, еще в ноябре 2018 Ассоциация предъявила обвинения Старриджу по поводу ставок в букмекерской конторе. Предполагается, что Даниэль использовал инсайдерскую информацию для обогащения себя лично или кого-либо из своего окружения.



Однако 29-летний англичанин отказался признать свою неправоту, заявив, что никогда не делал никаких ставок. Старридж получил увеличенное до февраля время, чтобы в письменном виде аргументировать эту позицию.



Как стало известно The Telegraph, FA готовится поставить точку в этой затянувшейся истории. Слушание по делу Старриджа состоится в конце следующего месяца.



Добавим, что обвинения Ассоциации касаются периода января 2018, когда Старридж уходил из "Ливерпуля" в аренду. Несмотря на слухи насчет "Севильи", "Интера", "Ньюкасла" и "Саутгемптона", Даниэль отправился в "Вест Бромвич".