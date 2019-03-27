Ван Галь: "Юнайтед" нужен технический директор, а не банкир"
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь обрушился с критикой на исполнительного директора "красных дьяволов" Эда Вудворда.
В свое время Ван Галь провел на "Олд Траффорд" два сезона вместо трех, на которые был рассчитан его контракт. Луи затаил обиду на Вудворда, который стал договариваться с Жозе Моуриньо у него за спиной.
Но также Ван Галь имеет претензии к профессиональным качествам Вудворда, в котором он видит далекого от человека футбола.
"В данный момент их структура состоит из скаутского подразделения и Эда Вудворда в качестве его правой руки. Сама по себе структура не так плоха, но в качестве правой руки должен быть технический директор с познаниями в футболе, а не банкир".
"К сожалению, мы говорим о коммерческом клубе, не футбольном клубе. Я разговаривал с Фергюсоном об этом, и даже у него были проблемы с этим в его последние годы", — сообщил Ван Галь BBC.
27.03.2019 10:00
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Коммерческий клуб, напрасно занимают одно из мест элитного дивизиона. Лучше бы освободили свое место условному Сандерленду. Отравляют старые добрые футбольные традиции.
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