Ван Галь: "Юнайтед" нужен технический директор, а не банкир"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь обрушился с критикой на исполнительного директора "красных дьяволов" Эда Вудворда.

В свое время Ван Галь провел на "Олд Траффорд" два сезона вместо трех, на которые был рассчитан его контракт. Луи затаил обиду на Вудворда, который стал договариваться с Жозе Моуриньо у него за спиной.



Но также Ван Галь имеет претензии к профессиональным качествам Вудворда, в котором он видит далекого от человека футбола.



"В данный момент их структура состоит из скаутского подразделения и Эда Вудворда в качестве его правой руки. Сама по себе структура не так плоха, но в качестве правой руки должен быть технический директор с познаниями в футболе, а не банкир".



"К сожалению, мы говорим о коммерческом клубе, не футбольном клубе. Я разговаривал с Фергюсоном об этом, и даже у него были проблемы с этим в его последние годы", — сообщил Ван Галь BBC.