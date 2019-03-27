Райола назвал "Реалу" запросы Погба по зарплате

Агент полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба назвал "Реалу" запросы своего клиента по зарплате.

На прошлой неделе во время пресс-конференции сборной Франции Погба признался, что мечтает выступать за "Реал". Спустя считанные дни испанская газета Marca сообщила, что Королевский клуб всерьез заинтересован в приобретении Поля.



Теперь эта история получила продолжение. По информации Tuttosport, на сцену вышел агент 26-летнего француза Мино Райола, уведомив "Реал", что его клиент хочет получать 16 миллионов фунтов в год (13.7 млн. фунтов). На "Олд Траффорд" Погба зарабатывает только 10 млн. евро (8.5 млн. фунтов) ежегодно.



Данные спекуляции едва ли вызовут беспокойство у боссов "Юнайтед", однако дыма без огня не бывает. Дело в том, что приближается момент, когда "красные дьяволы" должны будут сесть с Погба за стол переговоров о новом контракте — действующее соглашение Поля истекает уже через два года. Возможно, это и есть причина слухов, к которым имеет отношение Райола.