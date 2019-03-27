Покупка центрального защитника перестала быть приоритетом для МЮ

Оле Гуннар Сульшер Покупка центрального защитника более не является приоритетом для "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето. "Красные дьяволы" вообще могут обойтись без приглашения новичка на эту позицию.

На протяжении последнего года на "Олд Траффорд" сватают многих центральных защитников, включая Рафаэля Варана из "Реала", Калиду Кулибали из "Наполи", Джерома Боатенга из "Баварии", Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Харри Магуайра из "Лестера".

Однако после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красные дьяволы" значительно подтянули игру в обороне, сделав это без усиления со стороны. В период работы норвежца меньше "Юнайтед" в Премьер-Лиге пропустил только "Ливерпуль", хотя на момент увольнения Жозе Моуриньо "дьяволы" были 16-ми в дивизионе по этому показателю.

Как утверждает Daily Mail, руководство "Юнайтед" более не видит острой необходимости тратиться на центрального защитника, полагая, что сэкономленные 50 миллионов фунтов можно вложить с большей пользой — например, для покупки правого защитника или центрального полузащитника.


Метки Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2019 08:00

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  1. jappstamm 27.03.2019 08:30 # jappstamm
    Ожидание :
    Киммих/Ван Бисака
    Санчо/Пепе/Гризманн/Дибала
    Невес/Ндомбеле/Коутиньо
    Кулибали/Шкриньяр/Варан/Умтити/Де Лигт

    Реальность:
    Фосу Менса
    Какой нибудь ноунейм челик из лиги носа
    Алдервейрелейд/Манолас/Магуайр в рот его ебать

    Источник: http://fapl.ru/posts/69654/?c=1#c6850707

    Накаркал,пиздец, теперь нет даже синицы в руке

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  2. mr-tsoy 27.03.2019 08:27 # mr-tsoy
    Приоритет пз приобрести, но цз нужен однозначно

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