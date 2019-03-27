Покупка центрального защитника перестала быть приоритетом для МЮ

Покупка центрального защитника более не является приоритетом для "Манчестер Юнайтед" на грядущее лето. "Красные дьяволы" вообще могут обойтись без приглашения новичка на эту позицию.

На протяжении последнего года на "Олд Траффорд" сватают многих центральных защитников, включая Рафаэля Варана из "Реала", Калиду Кулибали из "Наполи", Джерома Боатенга из "Баварии", Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" и Харри Магуайра из "Лестера".



Однако после прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "красные дьяволы" значительно подтянули игру в обороне, сделав это без усиления со стороны. В период работы норвежца меньше "Юнайтед" в Премьер-Лиге пропустил только "Ливерпуль", хотя на момент увольнения Жозе Моуриньо "дьяволы" были 16-ми в дивизионе по этому показателю.



Как утверждает Daily Mail, руководство "Юнайтед" более не видит острой необходимости тратиться на центрального защитника, полагая, что сэкономленные 50 миллионов фунтов можно вложить с большей пользой — например, для покупки правого защитника или центрального полузащитника.