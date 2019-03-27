"Арсенал" готов продать Мхитаряна

"Арсенал" открыт к предложениям насчет полузащитника Генриха Мхитаряна, чтобы увеличить свой трансферный бюджет на грядущее лето и разгрузить зарплатную ведомость.

Напомним, в январе главный тренер "канониров" Унаи Эмери честно признался, что у него нет денег на покупки, и он может позволить себе лишь брать игроков в аренду.



Грядущим летом ситуация изменится, но несильно — доступный Эмери бюджет составит 45 миллионов фунтов плюс все те деньги, которые Унаи выручит с продажи имеющихся игроков.



В первую очередь Эмери хотел бы избавиться от полузащитника Месута Озила, но найти клуб, который заплатит трансферную стоимость немца и возьмет на себя его жалование в 350 тыс. фунтов в неделю, будет чрезвычайно затруднительно.



Также в качестве балласта Эмери рассматривает Мхитаряна, который прибыл на "Эмирейтс" лишь в январе 2018 в обмен на Алексиса Санчеса. 30-летний армянин является одним из самых высокооплачиваемых игроков "Арсенала" с зарплатой в 180 тыс. фунтов в неделю.



Продажа Озила с Мхитаряном и уход свободным агентом Аарона Рэмси позволили бы "канонирам" значительно разгрузить зарплатную ведомость и освободить место для приглашения новичков.



По информации Daily Mirror, также "Арсенал" будет готов рассмотреть предложения насчет Шкодрана Мустафи, Калума Чемберса и Мохамеда Эльнени. Взамен Эмери постарается приобрести до четырех новичков, включая левого защитника "Селтика" Кирана Тирни и полузащитника "Кальяри" Николо Бареллу.