Беллами лишился водительских прав на 18 месяцев за пьяную езду

Бывший нападающий "Ливерпуля", "Манчестер Сити" и сборной Уэльса Крейг Беллами лишился водительской лицензии на 18 месяцев за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Данный инцидент случился в Кардиффе 9 марта. Остановившая Беллами полиция зафиксировала почти двукратное превышение допустимого лимита алкоголя в организме Крейга — 65 против 37 мкг на 100 мл выдыхаемого воздуха.



Накануне 39-летний валлиец предстал перед судом, рассказав историю о том, что он действительно выпивал в тот день и не планировал садиться за руль. Беллами успел поспать и поесть у себя дома, прежде чем вечером сорвался с места после срочного звонка своей подруги.



Свою вину Беллами признал и теперь не сможет управлять автомобилем в ближайшие полтора года. Также Беллами был наказан штрафом в размере 650 фунтов.



Добавим, что случившееся продлило черную полосу Беллами, который ранее в этом сезоне был вынужден оставить тренерскую работу в академии "Кардиффа" после обвинений в издевательстве над юными футболистами.