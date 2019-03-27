Ван Галь: "Футбол Сульшера не отличается от футбола Моуриньо"

Оле Гуннар Сульшер Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь заявил, что не видит никакого возвращения к традициям у "красных дьяволов" и считает, что при Оле Гуннаре Сульшере команда играет примерно так же, как и при Жозе Моуриньо.

Сменив Моуриньо в декабре, Сульшеру удалось преобразить "Юнайтед" и выиграть 14 из своих 19 матчей. В течение этого времени Оле Гуннар много говорил и показывал делом, что пытается воссоздать славные традиции эпохи сэра Алекса Фергюсона.

Однако лично Ван Галь не может согласиться, что с Сульшером "Юнайтед" заиграл, как при Фергюсоне. Луи считает, что игра "дьяволов" по-прежнему заточена на контратаки, а Оле Гуннар лишь пожинает плоды работы предшественника.

"Медиа не анализируют игру, они анализируют результаты".

"Пришедший после меня тренер (Моуриньо) изменил игру, став парковать автобус и делать ставку на контратаки. Теперь у них другой тренер, который паркует автобус и играет на контратаках. Главная разница между Моуриньо и Сульшером в том, что Сульшер побеждает".

"Меня там уже нет, но снаружи изменений не заметно, хотя атмосфера определенно выглядит лучше. Также правда, что Сульшер изменил позицию Поля Погба и поставил его на место, где Погба играет гораздо более важную роль".

"Но то, как играет "Манчестер Юнайтед" сейчас — это не футбол Фергюсона. Это оборонительный, заточенный под контратаки футбол. Если вам это нравится, то так тому и быть. Если вы думаете, что этот футбол более зрелищный, чем мой уныло-атакующий, то так тому и быть".

"Сульшер проиграл только дважды, и ему нужно не упустить контроль над ситуаций. Очень важно, чтобы "Манчестер Юнайтед" попал в Лигу Чемпионов — при мне было так же. Но еще они могут выиграть Лигу Чемпионов, потому что они играют в оборонительном стиле, и их очень сложно победить — нравится вам это или нет, но это результат работы Моуриньо", — сообщил Ван Галь BBC.


Метки Ван Галь, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2019 00:05

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  1. mancunia-planet 27.03.2019 00:32 # mancunia-planet
    ЛВГ жжёт как обычно

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  2. l-freeman 27.03.2019 00:20 # l-freeman
    Да нихрена сульшер не поменял, кроме атмосферы
    как играли в бей беги, так и играют
    Те же проблемы, на те же грабли наступают

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  3. blackbirdofk 27.03.2019 00:14 # blackbirdofk
    Правильно. И у того, и у другого главные методы были просты - отсосы судьям. Самым адекватным тренером в истории МЮ был Чепмен. Так как при нем команда вылетала во второй дивизион. Следовательно все было честно. Ну или сосал плохо.

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