Ван Галь: "Футбол Сульшера не отличается от футбола Моуриньо"

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь заявил, что не видит никакого возвращения к традициям у "красных дьяволов" и считает, что при Оле Гуннаре Сульшере команда играет примерно так же, как и при Жозе Моуриньо.

Сменив Моуриньо в декабре, Сульшеру удалось преобразить "Юнайтед" и выиграть 14 из своих 19 матчей. В течение этого времени Оле Гуннар много говорил и показывал делом, что пытается воссоздать славные традиции эпохи сэра Алекса Фергюсона.



Однако лично Ван Галь не может согласиться, что с Сульшером "Юнайтед" заиграл, как при Фергюсоне. Луи считает, что игра "дьяволов" по-прежнему заточена на контратаки, а Оле Гуннар лишь пожинает плоды работы предшественника.



"Медиа не анализируют игру, они анализируют результаты".



"Пришедший после меня тренер (Моуриньо) изменил игру, став парковать автобус и делать ставку на контратаки. Теперь у них другой тренер, который паркует автобус и играет на контратаках. Главная разница между Моуриньо и Сульшером в том, что Сульшер побеждает".



"Меня там уже нет, но снаружи изменений не заметно, хотя атмосфера определенно выглядит лучше. Также правда, что Сульшер изменил позицию Поля Погба и поставил его на место, где Погба играет гораздо более важную роль".



"Но то, как играет "Манчестер Юнайтед" сейчас — это не футбол Фергюсона. Это оборонительный, заточенный под контратаки футбол. Если вам это нравится, то так тому и быть. Если вы думаете, что этот футбол более зрелищный, чем мой уныло-атакующий, то так тому и быть".



"Сульшер проиграл только дважды, и ему нужно не упустить контроль над ситуаций. Очень важно, чтобы "Манчестер Юнайтед" попал в Лигу Чемпионов — при мне было так же. Но еще они могут выиграть Лигу Чемпионов, потому что они играют в оборонительном стиле, и их очень сложно победить — нравится вам это или нет, но это результат работы Моуриньо", — сообщил Ван Галь BBC.