Джо Гомес вернулся к тренировкам с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес вернулся к тренировкам после трех с половиной месяцев отсутствия с переломом ноги.

Напомним, Гомес находится вне игры с победы 1:3 над "Бернли", когда он получил перелом нижней части левой ноги в столкновении с защитником соперника Беном Ми.



Изначально доктора прогнозировали не более полутора месяцев на восстановление, ожидая, что сломанная нога Джо заживет сама собой. Однако процесс реабилитации пошел не по плану.



В начале февраля стало окончательно понятно, что избежать операции не удастся. 21-летний англичанин отправился под нож хирурга, а сроки возвращения в строй были сдвинуты на конец марта.



К счастью для Гомеса, на сей раз никаких осложнений не возникло, и установленные сроки были выдержаны. Теперь защитнику важно лишь улучшить свою физическую форму, чтобы снова претендовать на место в первой команде.



"Это приятно — Джо больше не травмирован и почти в форме".



"Он пропустит вторую тренировку сегодня, потому что ему нужно быть в другом месте — ему предстоит поработать над выносливостью. Это обычное дело в такого рода ситуациях, и через это же проходил Окс (Алекс Окслейд-Чемберлен), когда, наконец, вернулся к тренировкам".



"Джо пропустил, кажется, 15 недель, и это много, поэтому теперь ему нужно заложить фундамент на остаток сезона", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа официальный веб-сайт клуба.



Также Клопп поведал, что Окслейд-Чемберлен вернется к тренировкам с первой командой на следующей неделе — прямо сейчас Алекса беспокоит небольшое мышечное повреждение, полученное в матче за резерв.