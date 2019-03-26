Джо Гомес вернулся к тренировкам с "Ливерпулем"

Виргил Ван Дейк и Джо Гомес Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес вернулся к тренировкам после трех с половиной месяцев отсутствия с переломом ноги.

Напомним, Гомес находится вне игры с победы 1:3 над "Бернли", когда он получил перелом нижней части левой ноги в столкновении с защитником соперника Беном Ми.

Изначально доктора прогнозировали не более полутора месяцев на восстановление, ожидая, что сломанная нога Джо заживет сама собой. Однако процесс реабилитации пошел не по плану.

В начале февраля стало окончательно понятно, что избежать операции не удастся. 21-летний англичанин отправился под нож хирурга, а сроки возвращения в строй были сдвинуты на конец марта.

К счастью для Гомеса, на сей раз никаких осложнений не возникло, и установленные сроки были выдержаны. Теперь защитнику важно лишь улучшить свою физическую форму, чтобы снова претендовать на место в первой команде.

"Это приятно — Джо больше не травмирован и почти в форме".

"Он пропустит вторую тренировку сегодня, потому что ему нужно быть в другом месте — ему предстоит поработать над выносливостью. Это обычное дело в такого рода ситуациях, и через это же проходил Окс (Алекс Окслейд-Чемберлен), когда, наконец, вернулся к тренировкам".

"Джо пропустил, кажется, 15 недель, и это много, поэтому теперь ему нужно заложить фундамент на остаток сезона", — цитирует главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа официальный веб-сайт клуба.

Также Клопп поведал, что Окслейд-Чемберлен вернется к тренировкам с первой командой на следующей неделе — прямо сейчас Алекса беспокоит небольшое мышечное повреждение, полученное в матче за резерв.


Метки Гомес, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 478

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  1. slash-lfc 27.03.2019 00:03 # slash-lfc
    Заебись ой как заебись))

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  2. klementino 26.03.2019 23:26 # klementino
    Кто это?

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  3. el-tirador 26.03.2019 23:18 # el-tirador
    Портовая помойка портовая помойка
    Портовые обрыганы портовые обрыганы

    Гомес пидр, кстати если что.Пользователь получил предупреждение

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  4. electric 26.03.2019 23:07 # electric
    Там даже Бьёрндален с Домрачевой поссали на скумо6лядей.
    П. С. Топ возвращается.

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