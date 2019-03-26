Ван Галь объяснил, почему его футбол в "Юнайтед" считали унылым

Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Луи Ван Галь назвал две причины, почему его игровой стиль считали унылым.

Приняв "красных дьяволов" в 2014 году, Ван Галь смог вернуть клуб в Лигу Чемпионов, а во второй сезон завоевал Кубок Англии. Однако руководство не стало мириться с тем футболом, в который играл "Юнайтед".



По словам голландского специалиста, на то было две причины. Первая заключается в сугубо оборонительной манере игры соперников, вторая — отсутствие нападающего мирового уровня и, как следствие, игра Уэйна Руни не на своей позиции.



"Это неправда. Вы называете мой футбол унылым, но почему он был унылым? Может быть, он был уныло-атакующим, потому что соперники парковали автобус. Когда в такой ситуации ты пытаешься взвинтить темп, это всегда сложно. Вам нужно посмотреть, какого рода игроками я обладал".



"Уэйн Руни должен был играть 10-го номера, но поскольку форма Робина Ван Перси была недостаточной для Премьер-Лиги, Руни оказался лучшим нападающим, что у нас были. Но "Манчестер Юнайтед" нужен лучший нападающий в мире".



"Я хотел пригласить первоклассного нападающего. Я не хочу перечислять все имена, но когда ты не можешь заполучить свой первый или второй выбор, ты должен быть счастлив четвертым или пятым. Так у нас появился вариант с Фалькао, хотя мы заранее знали, что он травмирован. По этой причине я говорил, что мы должны лишь взять его в аренду", — сообщил Ван Галь BBC.