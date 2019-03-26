Томас Парти восхищен интересом "Арсенала" и "Сити"

Полузащитник "Атлетико" Томас Парти находится в восторге от возможности поиграть в Премьер-Лиге, которую ему могут предоставить "Арсенал" и "Манчестер Сити".

В этом сезоне 25-летний ганец превратился в ключевого игрока "Атлетико", а вылет команды Диего Симеоне из Лиги Чемпионов болельщики во многом связывают с отсутствием Парти — Томас был дисквалифицирован на ответный матч 1/8 финала против "Ювентуса".



Как сообщает ESPN, в услугах Томаса заинтересован целый ряд английских и европейских клубов. Этот интерес подогревается тем фактом, что контракт Парти подразумевает отступные в размере 50 миллионов евро (43 млн. фунтов).



Источник ESPN добавляет, что Парти ценит то доверие, которое ему оказывает Симеоне, но, как и некоторые другие игроки команды, очень тяжело перенес события последних недель — "Атлетико" не только вылетел из Лиги Чемпионов, но и выбыл из борьбы за титул Ла Лиги, гарантировав себе бестрофейный сезон.



При этом Томас находит привлекательной возможность перебраться в Премьер-Лигу, о которой он всегда очень лестно отзывался в своих предыдущих интервью.



"Премьер-Лига — хорошая лига, там очень высокая конкуренция, и там выступают некоторые из лучших игроков в мире. Надеюсь, однажды я там окажусь. Я бы хотел поиграть там", — говорил Парти лишь прошлым летом.