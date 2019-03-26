Линделеф: "Буду доволен, если Сульшер получит эту работу"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Виктор Линделеф заявил, что был бы очень рад назначению Оле Гуннара Сульшера постоянным рулевым.

После прихода Сульшера на тренерский мостик "красных дьяволов" Линделеф обрел столь необходимую стабильность и принял участие в 16 из 19 матчей при Оле Гуннаре.



Виктор остался очень доволен своим скандинавским сотрудничеством с Сульшером и теперь считает, что Оле Гуннар идеально годится для этой работы.



"Если он получит работу, я буду доволен. Это не моя зона ответственности, но я, конечно, очень рад тому, что он сделал после своего прихода. Не могу сказать ничего плохого про него".



"Он легенда клуба, он знает все про это место, потому что выступал здесь как игрок, и поэтому ты всегда слушаешь его, когда он говорит. Он знает, о чем говорит, потому что он сам через все это проходил. Это очень хорошая вещь".



"Он удивителен с момента своего прихода. Он пришел с большой улыбкой на своем лице, и я думаю, это было важно для всех игроков".



"Он разговаривал со мной и просил делать вещи, в которых я хорош. Он просил демонстрировать свои умения и выражать себя на поле. Было очень приятно это слышать", — цитирует Линделефа Sky Sports.