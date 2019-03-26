Миньоле не исключает свой уход из "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле намекнул, что может задуматься об уходе из мерсисайдского клуба грядущим летом.

После приобретения "красными" Алиссона у "Ромы" прошлым летом Алиссон не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.



31-летний бельгиец чувствует, что засиделся на лавке, но не знает, отпустит ли главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп его с "Энфилда".



"Мне было довольно легко смириться со своей ситуацией на этот сезон, но естественно, что я бы хотел играть. Именно поэтому я продолжаю работать каждый день, не опуская рук".



"Я не знаю, будет ли возможен мой уход этим летом, от моего контракта остается еще два года. Пока что я сосредоточен на матчах "Ливерпуля" и сборной Бельгии. Время покажет", — сообщил Миньоле TV Limburg.