Миньоле не исключает свой уход из "Ливерпуля"
Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле намекнул, что может задуматься об уходе из мерсисайдского клуба грядущим летом.
После приобретения "красными" Алиссона у "Ромы" прошлым летом Алиссон не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.
31-летний бельгиец чувствует, что засиделся на лавке, но не знает, отпустит ли главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп его с "Энфилда".
"Мне было довольно легко смириться со своей ситуацией на этот сезон, но естественно, что я бы хотел играть. Именно поэтому я продолжаю работать каждый день, не опуская рук".
"Я не знаю, будет ли возможен мой уход этим летом, от моего контракта остается еще два года. Пока что я сосредоточен на матчах "Ливерпуля" и сборной Бельгии. Время покажет", — сообщил Миньоле TV Limburg.
26.03.2019 19:00
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Мне жаль вас Очень жаль вас 30 лет без трофея Мне жаль вас
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Если уйдёт - не беда, на его место Кариус придёт.
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продать на органы к хуям
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Нужен молодой перспективный вратарь в ученики Алиссону
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Да кому он нужен, максимум улицы Чада убирать
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