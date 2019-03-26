Миньоле не исключает свой уход из "Ливерпуля"

Симон Миньоле Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле намекнул, что может задуматься об уходе из мерсисайдского клуба грядущим летом.

После приобретения "красными" Алиссона у "Ромы" прошлым летом Алиссон не сыграл ни минуты в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов.

31-летний бельгиец чувствует, что засиделся на лавке, но не знает, отпустит ли главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп его с "Энфилда".

"Мне было довольно легко смириться со своей ситуацией на этот сезон, но естественно, что я бы хотел играть. Именно поэтому я продолжаю работать каждый день, не опуская рук".

"Я не знаю, будет ли возможен мой уход этим летом, от моего контракта остается еще два года. Пока что я сосредоточен на матчах "Ливерпуля" и сборной Бельгии. Время покажет", — сообщил Миньоле TV Limburg.


Метки Ливерпуль, Миньоле

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2019 19:00

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  1. silva77 26.03.2019 19:35 # silva77
    Мне жаль вас Очень жаль вас 30 лет без трофея Мне жаль вас

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  2. suddenly 26.03.2019 19:32 # suddenly
    Если уйдёт - не беда, на его место Кариус придёт.

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  3. lfcynwa 26.03.2019 19:23 # lfcynwa
    продать на органы к хуям

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  4. only--liverpool 26.03.2019 19:20 # only--liverpool
    Нужен молодой перспективный вратарь в ученики Алиссону

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  5. mancunia-planet 26.03.2019 19:15 # mancunia-planet
    Да кому он нужен, максимум улицы Чада убирать

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