"Юнайтед" не продаст Погба ни за какие деньги

"Манчестер Юнайтед" готов блокировать любые предложения по полузащитнику Полю Погба грядущим летом.

До прихода Оле Гуннара Сульшера на тренерский мостик "Юнайтед" будущее Погба на "Олд Траффорд" выглядело весьма туманным — Поль без устали ссорился с Жозе Моуриньо и демонстрировал посредственную игру.



Стоило Погба выйти на новый для себя уровень после смены главного тренера, а слухам — поутихнуть, как Поль решил самостоятельно возобновить спекуляции, на прошлой неделе заявив о своей мечте выступать за "Реал".



По информации Evening Standard, интерес "Реала" к 26-летнему французу взаимен — особенно в свете того, что у Погба остается только два года по действующему контракту.



Однако Погба занимает важное место в планах Сульшера на будущее, и на "Олд Траффорд" готовы сообщить всем заинтересованным клубам, что Поль не продается ни за какие деньги.



Более того, долгосрочные планы Сульшера в отношения Погба стали причиной, почему "Юнайтед" потерял интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу.



Аналогичную позицию, утверждает издание, "красные дьяволы" заняли в отношении нападающего Маркуса Рэшфорда, которого называют целью для "Барселоны". В данный момент "Юнайтед" работает над новым контрактом с англичанином.