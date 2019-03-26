Восемь игроков "Юнайтед" возвращаются из лазарета
После международного перерыва сразу восемь игроков "Манчестер Юнайтед" должны вернуться в строй.
Напомним, "красные дьяволы" столкнулись с серьезными кадровыми проблемами еще до паузы на игры сборных — стремление бороться на трех фронтах имело свои последствия.
В результате сразу несколько игроков "Юнайтед" съездили в свои сборные лишь для того, чтобы засвидетельствовать повреждения. Речь идет о Маркусе Рэшфорде, Люке Шоу, Неманье Матиче, Ромелу Лукаку и Антони Мартиале.
Однако Daily Mirror ожидает, что все пятеро поправят свое здоровье к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда" в ближайшую субботу.
К этому же матчу должны вернуться в строй защитники Эрик Байи, Антонио Валенсия и Маттео Дармиан, а вот Алексис Санчес пропустит еще около трех недель с повреждением колена.
26.03.2019 17:00
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Нормаль. как раз скоро сражаться за чемпионство Ливерпуля
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