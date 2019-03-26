Восемь игроков "Юнайтед" возвращаются из лазарета

После международного перерыва сразу восемь игроков "Манчестер Юнайтед" должны вернуться в строй.

Напомним, "красные дьяволы" столкнулись с серьезными кадровыми проблемами еще до паузы на игры сборных — стремление бороться на трех фронтах имело свои последствия.



В результате сразу несколько игроков "Юнайтед" съездили в свои сборные лишь для того, чтобы засвидетельствовать повреждения. Речь идет о Маркусе Рэшфорде, Люке Шоу, Неманье Матиче, Ромелу Лукаку и Антони Мартиале.



Однако Daily Mirror ожидает, что все пятеро поправят свое здоровье к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда" в ближайшую субботу.



К этому же матчу должны вернуться в строй защитники Эрик Байи, Антонио Валенсия и Маттео Дармиан, а вот Алексис Санчес пропустит еще около трех недель с повреждением колена.