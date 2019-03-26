Восемь игроков "Юнайтед" возвращаются из лазарета

Люк Шоу и Маркус Рэшфорд После международного перерыва сразу восемь игроков "Манчестер Юнайтед" должны вернуться в строй.

Напомним, "красные дьяволы" столкнулись с серьезными кадровыми проблемами еще до паузы на игры сборных — стремление бороться на трех фронтах имело свои последствия.

В результате сразу несколько игроков "Юнайтед" съездили в свои сборные лишь для того, чтобы засвидетельствовать повреждения. Речь идет о Маркусе Рэшфорде, Люке Шоу, Неманье Матиче, Ромелу Лукаку и Антони Мартиале.

Однако Daily Mirror ожидает, что все пятеро поправят свое здоровье к домашнему матчу Премьер-Лиги против "Уотфорда" в ближайшую субботу.

К этому же матчу должны вернуться в строй защитники Эрик Байи, Антонио Валенсия и Маттео Дармиан, а вот Алексис Санчес пропустит еще около трех недель с повреждением колена.


Метки Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1267

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. manu68 26.03.2019 17:42 # manu68
    Какая же глупость - с упорным постоянством писать фамилию француза МарТиаль.

    (ответить)

  2. spartan 26.03.2019 17:01 # spartan
    Нормаль. как раз скоро сражаться за чемпионство Ливерпуля

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: