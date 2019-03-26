Фил Невилл назвал пятерых игроков, о которых он мечтает в МЮ

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл назвал имена пяти игроков, которых он мечтает увидеть на "Олд Траффорд" грядущим летом.

"Красные дьяволы" до сих пор не приняли решение, кто будет их главным тренером в следующем сезоне, однако это не мешает клубу строить планы на летнее трансферное окно.



Ожидается, что "Юнайтед" будет очень активен на трансферном рынке в межсезонье, и Невилл охотно делится со своим бывшим клубом рекомендациями.



"Гарет Бэйл — готовый продукт для "Юнайтед". Оле (Гуннар Сульшер) говорил, что хочет купить голодного игрока. Думаю, Джейдон Санчо является голодным игроком, но Бэйл неоднократно выигрывал Лигу Чемпионов и выступал на топ-уровне".



"Не думаю, что его зарплата стала бы проблемой для "Манчестер Юнайтед". Он бы гарантированно добавил мастерства атакующей линии".



"Двумя моими идеальными приобретениями в линию оборону стали бы Рафаэль Варан из "Реала" и Жоау Канселу из "Ювентуса". С Канселу мне довелось поработать в "Валенсии", а также я видел его в "Ювентусе", и он первоклассный игрок".



"Также я бы добавил "Юнайтед" Эрика Дайера в качестве опорного полузащитника и Филиппе Коутиньо, насчет которого ходят кое-какие слухи".



"Тебе нужны британские игроки, если ты ставишь перед собой цель завоевать титул. Эррера, Фред и Мактоминей остались бы частью моей команды. У Матича в этом сезоне спад", — цитирует Невилла Sky Sports.