Мельхиот предсказывает чемпионство "Сити"
Экс-защитник "Челси" Марио Мельхиот заявил, что изменил свое мнение насчет исхода чемпионской гонки Премьер-Лиги и теперь отдает предпочтение "Манчестер Сити", а не "Ливерпулю".
В определенный момент этого сезона "Ливерпулю" удалось на короткое время оторваться от "Сити" на 10 очков. В данный момент "красные" имеют лишь один балл преимущества, но "горожане" сыграли на матч меньше.
Отдавая должное "Ливерпулю", Мельхиот считает, что "Сити" теперь не упустит своего.
"Поначалу я думал, что чемпионом станет "Ливерпуль". У них были все необходимые качества, они имели хороший отрыв, и для меня они превосходили всех остальных".
"Мне нравится Клопп как тренер, но это не означает, что Пеп Гвардиола мне не нравится. Гвардиола играет в исключительный футбол. Но как бы мне ни нравились мотивация и страсть Клоппа у бровки, нужно быть реалистом".
"В какой-то момент "Ливерпуль" затормозил, и теперь я ставлю на победу "Сити". "Сити" ответил на все вопросы и все сомнения, и теперь я думаю, они могут сделать этот рывок к титулу", — сообщил Мельхиот Daily Mirror.
26.03.2019 15:00
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если сейчас сити три игры проиграет снова поменяет своё мнение?)
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