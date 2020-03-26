Мельхиот предсказывает чемпионство "Сити"

Экс-защитник "Челси" Марио Мельхиот заявил, что изменил свое мнение насчет исхода чемпионской гонки Премьер-Лиги и теперь отдает предпочтение "Манчестер Сити", а не "Ливерпулю".

В определенный момент этого сезона "Ливерпулю" удалось на короткое время оторваться от "Сити" на 10 очков. В данный момент "красные" имеют лишь один балл преимущества, но "горожане" сыграли на матч меньше.



Отдавая должное "Ливерпулю", Мельхиот считает, что "Сити" теперь не упустит своего.



"Поначалу я думал, что чемпионом станет "Ливерпуль". У них были все необходимые качества, они имели хороший отрыв, и для меня они превосходили всех остальных".



"Мне нравится Клопп как тренер, но это не означает, что Пеп Гвардиола мне не нравится. Гвардиола играет в исключительный футбол. Но как бы мне ни нравились мотивация и страсть Клоппа у бровки, нужно быть реалистом".



"В какой-то момент "Ливерпуль" затормозил, и теперь я ставлю на победу "Сити". "Сити" ответил на все вопросы и все сомнения, и теперь я думаю, они могут сделать этот рывок к титулу", — сообщил Мельхиот Daily Mirror.