Ван Дейк хочет взять реванш у Сане

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что сосредоточен на концовке клубного сезона и хочет взять реванш у вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане, чья сборная Германии нанесла поражение голландцам со счетом 2:3.

В минувшее воскресенье Сане со своими партнерами по национальной команде вдоволь порезвились над обороной сборной Голландии, стартовав с победы в отборе к Евро-2020.



Теперь Ван Дейк хочет реабилитироваться, опередив "Сити" Лероя Сане в борьбе за титул Премьер-Лиги. Еще одной большой целью Виргила является Лига Чемпионов, и лишь потом он будет готов подумать о плей-офф Лиги Наций.



"В воскресенье мы убедились, каким хорошим игроком является Лерой Сане для сборной Германии и "Манчестер Сити". Он один из лучших игроков в английской лиге. Он демонстрирует это каждый раз, когда ступает на поле, а мне всегда приятно проходить проверку лучшими".



"Думаю, со сборной Голландии все будет хорошо, и на то есть несколько причин. Мы сменили главного тренера, сменили некоторых игроков, обзавелись более молодыми игроками и сменили тактику. Думаю, теперь мы получаем отдачу, пускай и не в первом тайме матча с Германией".



"Мы уже предвкушаем полуфинал Лиги Наций против Англии, это будет захватывающий матч. У Англии великолепные игроки на всех позициях, и когда наступит время, мы увидим классную игру. А до тех пор важно сосредоточиться на "Ливерпуле".



"Мы с "Ливерпулем" находимся там, где и хотим быть. Все очень позитивно".



"Мы участвуем в чемпионской гонке Премьер-Лиги, мы сражаемся в Лиге Чемпионов. Это будет очень тяжело, но мы будем сражаться до конца в обоих соревнованиях. В прошлом году мы добрались до финала Лиги Чемпионов, и этот опыт поможет нам, хотя сам по себе он ничего не гарантирует".



"Люди говорят, что "Порту" был простейшим соперником, но играть против них очень сложно. Они добрались до 1/4 финала не без причины, и мы должны быть готовы к ним", — цитирует Ван Дейка Liverpool Echo.