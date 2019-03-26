"Барселона" интересуется Маркусом Рэшфордом
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был включен в список трансферных целей "Барселоны" на грядущее лето.
По ходу этого сезона 21-летний Рэшфорд добился впечатляющего прогресса, превратившись в основного центрального нападающего команды. В отличие от некоторых своих партнеров по команде, преображение Маркуса не стало следствием смены тренера — англичанин демонстрировал успехи и при Жозе Моуриньо, и при Оле Гуннаре Сульшере.
Таким образом, Рэшфорд оказался на обложке Mundo Deportivo за вторник. Испанская газета сообщает, что "Барселона" видит в Маркусе возможного преемника для Луиса Суареса, которому уже 32 года.
"Барселона" ищет нападающего, способного действовать как на острие атак, так и на фланговых позициях. Помимо Рэшфорда, чемпионы Ла Лиги также присматриваются к Луке Йовичу из "Айнтрахта" и Антуану Гризманну из "Атлетико", но лишь в качестве альтернатив англичанину.
На "Ноу Камп" считает, что по своим характеристикам Рэшфорд идеален для команды Эрнесто Вальверде. Кроме того, Маркус до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в следующем году.
Издание сообщает, что в "Барселоне" отлично понимают, насколько сложно будет переманить игрока сборной Англии, однако опускать рук не собираются.
Добавим, что "Юнайтед" стал соперником "Барселоны" по четвертьфиналу Лиги Чемпионов. Два этих матча приобретают повышенное значение для Маркуса в свете интереса каталонского клуба.
26.03.2019 13:00
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Последние комментарии:
"Два этих матча приобретают повышенное значение для Маркуса в свете интереса каталонского клуба."
Типа он спит и видит, как бы понравиться и свалить в Барсу?
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Ну если только за лямов 200
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Странно, что не Хадсоном-Одои
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Рос рос и вырос в топаря, аж Барса обратила внимание...
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Английские ссыкуны не пойдут в другие чемпионаты.
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Барса начала свои гнилые движения перед матчем
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