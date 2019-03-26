"Барселона" интересуется Маркусом Рэшфордом

Маркус Рэшфорд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был включен в список трансферных целей "Барселоны" на грядущее лето.

По ходу этого сезона 21-летний Рэшфорд добился впечатляющего прогресса, превратившись в основного центрального нападающего команды. В отличие от некоторых своих партнеров по команде, преображение Маркуса не стало следствием смены тренера — англичанин демонстрировал успехи и при Жозе Моуриньо, и при Оле Гуннаре Сульшере.

Таким образом, Рэшфорд оказался на обложке Mundo Deportivo за вторник. Испанская газета сообщает, что "Барселона" видит в Маркусе возможного преемника для Луиса Суареса, которому уже 32 года.

"Барселона" ищет нападающего, способного действовать как на острие атак, так и на фланговых позициях. Помимо Рэшфорда, чемпионы Ла Лиги также присматриваются к Луке Йовичу из "Айнтрахта" и Антуану Гризманну из "Атлетико", но лишь в качестве альтернатив англичанину.

На "Ноу Камп" считает, что по своим характеристикам Рэшфорд идеален для команды Эрнесто Вальверде. Кроме того, Маркус до сих пор не продлил свой контракт, истекающий в следующем году.

Издание сообщает, что в "Барселоне" отлично понимают, насколько сложно будет переманить игрока сборной Англии, однако опускать рук не собираются.

Добавим, что "Юнайтед" стал соперником "Барселоны" по четвертьфиналу Лиги Чемпионов. Два этих матча приобретают повышенное значение для Маркуса в свете интереса каталонского клуба.

Mundo Deportivo


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, слухи

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 706

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 26.03.2019 13:25 # sausage
    "Два этих матча приобретают повышенное значение для Маркуса в свете интереса каталонского клуба."

    Типа он спит и видит, как бы понравиться и свалить в Барсу?

    (ответить)

  2. smokekush 26.03.2019 13:21 # smokekush
    Ну если только за лямов 200

    (ответить)

  3. ofori-twumasi 26.03.2019 13:19 # ofori-twumasi
    Странно, что не Хадсоном-Одои

    (ответить)

  4. mancunia-planet 26.03.2019 13:02 # mancunia-planet
    Рос рос и вырос в топаря, аж Барса обратила внимание...

    (ответить)

  5. tigerpool 26.03.2019 13:02 # tigerpool
    Английские ссыкуны не пойдут в другие чемпионаты.

    (ответить)

  6. firmino9 26.03.2019 13:01 # firmino9
    Барса начала свои гнилые движения перед матчем

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: