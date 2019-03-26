Де Брюйне возобновил тренировки после травмы бедра

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне возобновил тренировки после травмы бедра.

Напомним, Де Брюйне находится вне игры со 2 марта, когда в матче против "Борнмута" у него возникли проблемы с бедром.

Кевин не получил вызов в сборную Бельгии, но этот международный перерыв провел с большой пользой и уже приступил к занятиям на базе "горожан", сообщает Daily Mail.

Снова тренируется и капитан "Сити" Венсан Компани, перенесший небольшое мышечное повреждение. Находятся на пороге возвращения в строй и защитник Джон Стоунс с полузащитником Фернандиньо.

Добавим, в этот международный перерыв на базе "горожан" было необычайно людно. Помимо всех перечисленных игроков, в расположении клуба остался и нападающий Серхио Агуэро.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2019 12:20

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  1. pistolero-lfc 26.03.2019 13:00 # pistolero-lfc
    возобновил тренировки после травмы бедра

    де брюйне мутант какой-то. а лечиться кто будет?

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  2. bes-ter 26.03.2019 12:50 # bes-ter
    Зверь! Здоровья!

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