Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне возобновил тренировки после травмы бедра.

Напомним, Де Брюйне находится вне игры со 2 марта, когда в матче против "Борнмута" у него возникли проблемы с бедром.



Кевин не получил вызов в сборную Бельгии, но этот международный перерыв провел с большой пользой и уже приступил к занятиям на базе "горожан", сообщает Daily Mail.



Снова тренируется и капитан "Сити" Венсан Компани, перенесший небольшое мышечное повреждение. Находятся на пороге возвращения в строй и защитник Джон Стоунс с полузащитником Фернандиньо.



Добавим, в этот международный перерыв на базе "горожан" было необычайно людно. Помимо всех перечисленных игроков, в расположении клуба остался и нападающий Серхио Агуэро.