Де Брюйне возобновил тренировки после травмы бедра
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне возобновил тренировки после травмы бедра.
Напомним, Де Брюйне находится вне игры со 2 марта, когда в матче против "Борнмута" у него возникли проблемы с бедром.
Кевин не получил вызов в сборную Бельгии, но этот международный перерыв провел с большой пользой и уже приступил к занятиям на базе "горожан", сообщает Daily Mail.
Снова тренируется и капитан "Сити" Венсан Компани, перенесший небольшое мышечное повреждение. Находятся на пороге возвращения в строй и защитник Джон Стоунс с полузащитником Фернандиньо.
Добавим, в этот международный перерыв на базе "горожан" было необычайно людно. Помимо всех перечисленных игроков, в расположении клуба остался и нападающий Серхио Агуэро.
26.03.2019 12:20
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возобновил тренировки после травмы бедра
де брюйне мутант какой-то. а лечиться кто будет?
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Зверь! Здоровья!
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