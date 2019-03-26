"Сити" сыграет в Premier League Asia Trophy летом
"Манчестер Сити" объявил о своих планах на грядущее межсезонье, подтвердив свое участие в престижном предсезонном турнире Premier League Asia Trophy.
Последний раз "горожане" участвовали в этом соревновании в 2013 году, выиграв его тогда. Прошлым летом турнир не проводился из-за Чемпионата Мира в России, поэтому его действующим победителем останется "Ливерпуль" (2017).
Помимо "Сити", за предсезонный трофей Премьер-Лиги также поспорят "Вест Хэм", "Ньюкасл" и "Вулверхэмптон". С одной из этих команд подопечные Хосепа Гвардиолы сразятся в полуфинале 17 июля в китайском Нанкине. Финал и матч за третье место будут сыграны через три дня в Шанхае.
"Мы рады вернуться в Китай и принять участие в Premier League Asia Trophy. Китай — особенное место для "Сити", ведь именно здесь Пеп Гвардиола начал свою карьеру в клубе в 2016 году. В этой стране огромное количество наших страстных болельщиков", — сообщил операционный директор "Сити" Омар Беррада.
26.03.2019 11:00
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Пепс везде все купил, последние шансы Ливерпуля на трофей зажимает.
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