"Арсенал" обозначил интерес к Андеру Эррере

"Арсенал" обозначил свой интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Андеру Эррере.

Лишь накануне 29-летний испанец признался, что не уверен в своем будущем и допускает оба сценария — как продление контракта с "Юнайтед", так и уход свободным агентом в другой клуб.



Одним из претендентов на Эрреру назывался ПСЖ, который, по слухам, предлагает ему трехлетний контракт с зарплатой в 150 тысяч фунтов в неделю, однако Daily Mail стало известно, что "Арсенал" тоже зарегистрировал свой интерес к Андеру.



Эррера очень привлекателен для своего соотечественника Унаи Эмери, возглавляющего "канониров", тем, что может быть доступен безо всякой компенсации, ведь бюджет "Арсенала" на грядущее лето ограничен 45 млн. фунтов.



Сам Эррера понимает, что новый контракт, где бы он его ни подписал, вероятно, станет последним большим в его карьере, поэтому Андер надеется на солидную прибавку относительно своей текущей зарплаты в 80 тыс. фунтов в неделю.